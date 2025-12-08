廢校怎麼活？台南青年兩天走讀×提案工作坊　從鹽田踏查到政策解方

▲台南青年走讀七股鹽分地帶，踏查廢校空間轉型案例。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市研考會於 6、7日舉辦「台南青委專業提案能力培訓工作坊」，以深化青年參與市政、提升政策建言品質為目標，今年不限青年委員參與，更敞開大門鼓勵對公共事務有興趣的青年加入。

兩日活動以「提案力、體驗力、影響力」為核心，透過課程與走讀引導青年走進鹽分地帶，從地方脈絡中激盪廢校活化與公共議題的全新提案，共吸引 89 人次報名。

首日課程聚焦政策與財政基礎，由成功大學社科院院長蔡群立主講，引導青年理解政府財政的運作邏輯，從《財政收支劃分法》修法談到中央與地方財源分配的制度挑戰，協助參與者掌握統籌分配稅款改革背後的治理思維。接著由市府第二、三屆青年委員、現任臺南市兒少代表協會秘書長涂菀茜分享提案實務，鼓勵青年從問題發現、資料蒐集到撰寫提案，都要抱持「看見問題、行動回應」的精神，讓提案真正落地市政。

第二天走入七股，工作坊移師後港鹽分地帶創生發展中心（鹹鹹夢享村），這裡原為後港國中，因少子化停招後，部分空間轉作技職教育，其餘由民間組織認養，發展為連結產業與文化的創生基地。青年首先在鹽田子弟陳興邦老師的帶領下，踏查七股鹽業變遷，聆聽鹽業文史，重新理解「鹽分地帶」的獨特性；隨後由大臺南好生活協會幹部徐麗敏分享返鄉投入創生的心路歷程。她提醒青年：「地方創生是一條長路，要問自己為什麼做、為什麼堅持。」實務觀點引起不少參與者共鳴。

參與學員蔡姓青年表示，課程內容循序漸進、兼具理論與實作，對首次接觸公共參與的青年非常友善；講師以自身經驗切入分享，讓地方議題的理解更具體，也讓她更具信心投入公共事務，看到更多參與地方的可能。

本次工作坊最終以「從廢校到創生基地」為核心議題，讓青年分組討論廢校空間的營運挑戰、資源需求與再利用方向，並引導形成具操作性的提案架構。成果發表時現場討論熱絡，各組針對廢校活化提出不同視角，從文化保存、社區再生到跨域協作，回饋相當踴躍。

研考會主委王效文表示，工作坊結合培力課程、現地觀察與提案實作，讓青年在共學中逐步累積政策思辨與協作能力，也感謝教育部青年署「推動青年參與公共事務深化計畫」的支持。市府未來將持續推動青年參與政策設計的各式培訓，持續厚植青年公共參與能量。

市長黃偉哲表示，廢校與閒置空間再利用是全國性課題，而青年在走讀與提案演練中所展現的觀察力與行動力，正是城市創新的養分。市府將持續打造青年公共參與平台，使青年成為政策共創的重要夥伴，攜手建構更具韌性與想像力的台南。