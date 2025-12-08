　
社會 社會焦點 保障人權

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

▲台南網友爆料牛肉湯疑似出現「巨大活蟑螂」，衛生局立即派員稽查，多項衛生條件合格，但備用食材包覆需限期改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在社群平台PO文指稱，台南知名牛肉湯店「附贈巨大活體蟑螂」，引發大批網友熱議，台南市衛生局接獲通報後，8日立即派員前往稽查，檢視作業環境、食材保存與各項衛生條件是否符合規定，並強調若違規複查不合格，最高可依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元至2億元。

有網友在網路社群平台PO出台南知名牛肉湯店「附贈巨大活體蟑螂」，附上店內醬汁白鐵桶缸內，有一隻活蟑螂在醬汁掙扎卻爬不出來，整隻蟑螂泡在醬汁內頗令人噁心。

▲自稱牛肉湯二代的業者PO文表示道歉，並強調將採取消毒、除蟲、加強員工訓練等強化措施確保食安。（民眾提供）

此外有自稱牛肉湯二代的業者PO文：「在此跟您說聲抱歉，對此件事我們深感抱歉與自責，也很希望能當面跟您致歉，我們會努力注意，拍謝。對此，本店將會迅速進行1、全店消毒；2、聘請專業除蟲；3、加強整體人員衛生訓練。對於這種可怕的生物我們也是絕對不容牠的恣意妄為，很抱歉讓大家困擾了，再次獻上最深的歉意」。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，有關民眾於社群媒體反應食品業者之產品疑似有異物情事，恐有食品衛生安全疑慮一事，衛生局已即刻派員稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

衛生局指出，經派員前往牛肉湯店查核結果：一、查核結果該店具商業登記，亦完成食品業者登錄。GHP 現場查核顯示：天花板與牆壁清潔度良好，食材均離地放置，層架、冰箱內部清潔度可，冷藏食品溫度符合規定，現場抽查食材皆未逾有效期限。限期改善項目：「備用食材包覆保存」未完全符合規定，已責令業者於12月22日前改善。

業者向衛生局表示，營業結束後會將醬料收進冰箱並覆蓋保存；同時將於9日進行全店全面消毒，並委由專業除蟲公司處理，以降低蟲害風險。

衛生局再次提醒，消費者若發現食品疑似有異物，可保留食物與環境照片，並向相關單位反映。食品業者則應持續落實清潔管理、庫存輪替與環境維護，才能確保食品安全。

