台南市議會國民黨團書記長　林燕祝以高票續任領軍力拼綠地變藍天

▲台南市議會國民黨團8日宣布新任2026年黨團幹部名單，書記長由林燕祝議員以高票續任。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團8日宣布新任2026年黨團幹部名單，書記長由林燕祝議員以高票續任，她在黨團議員一致相挺下，突破原本的不連任規範，再度扛起領軍責任，直言「連任不是榮耀，是更重的擔子」，並強調將全力面對2026市長選舉，與國民黨市長參選人謝龍介攜手作戰，力拚讓長年由民進黨執政的台南「綠地變藍天」。

林燕祝回顧 2025年主掌書記長期間，從年初楠西強震開始，她帶領黨團深入災區送暖；接著民進黨發動罷免，她帶頭在街頭巷尾宣講；七月強颱丹娜絲重創沿海地區，上萬戶家園受損，黨團與謝龍介共捐200萬元投入賑災。近期烏樹林與安南區垃圾山大火延燒，她又帶著年輕參選人走進現場直播關心環境議題，行程幾乎沒有停下過。

林燕祝說，連有意角逐書記長的議員盧崑福、蔡宗豪，最後都選擇退讓支持，也讓原本想喘口氣的她「心裡那道門又被推開」，不得不再揹起重責。而2026年九合一選舉，新人戰力眾多，包括尤淨寬、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、李中銘、辛晴晴等人，將在議員、山原、里長等不同選區投入戰局。她承諾會帶著新人衝刺、傳承市政監督與選民服務經驗，讓團隊陣容更完整。

談到台南政治情勢，林燕祝直言，民進黨執政三十年留下許多民怨，包括學甲、後壁農地埋爐碴，黨職高層郭再欽不法獲利 21 億元，以及大規模光電政策造成良田魚塭、水庫受損，都讓地方反彈聲浪不斷升高。「台南鄉親的心已經變了，不願再看到一黨獨大。」她相信，只要結合謝龍介的空戰與基層議員的陸戰，2026 年有機會讓藍軍在台南取得突破。

新一屆國民黨團幹部名單如下： 書記長：林燕祝；副書記長：林美燕、李中岑、許至樁、尤榮智、方一峰；發言人：蔡育輝、王家貞、蔡宗豪、盧崑福；紀律委員：蔡淑惠、曾培雅；程序委員：林燕祝、蔡育輝。