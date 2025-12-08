地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

▲台南市長黃偉哲親自主持替代役備役役男召訓，強調提升防災韌性的重要性。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

面對地震、強降雨、淹水、火災與極端氣候威脅，台南市強化城市防災韌性再邁一步。消防局8日舉辦「替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，由台南市長黃偉哲親自主持，全程與返隊備役弟兄交流，勉勵大家成為城市最可靠的後盾。

黃偉哲市長表示，災害已成為各城市必須面對的日常，每一位替代役備役役男與防災士都是提升韌性的關鍵力量。他說：「每一次訓練、每一項技能的強化，都是在為可能發生的下一場災害做準備。大家願意返隊，就是對家園最堅定的承諾。」

此次訓練課程由消防局專業規劃，內容包括災害應變程序、災情查報、避難收容開設、CPR 與 AED 操作、基礎救護技能、防火與防災觀念、各項防災器材操作等，協助備役弟兄重新熟悉任務並提升實務戰力，確保必要時能迅速投入支援。在返隊役男中，也有不少具備「防災士」資格者。黃市長特別肯定這群成員是介於政府與社區之間的重要橋梁，他指出，防災士在地震宣導、避難引導到災情即時通報都能提供巨大幫助，是強化社區自主防災最重要的一環。

消防局長李明峯表示，替代役備役役男長期在防災與救災支援中扮演關鍵角色，從颱風整備、災情回報、物資搬運到避難收容協助、防災宣導，都曾看到他們投入的身影。本次召訓目的在於強化技能，使整體災害應變能量更為完整。

黃偉哲感謝消防局與協力單位的籌辦，更感謝所有役男在工作與生活繁忙之餘仍依規返隊。他強調，市府會持續推動防災教育與資源配置，目標是打造更安全、更具韌性的城市，「與市民一起守護台南」。