地方 地方焦點

台南國中數學競賽　2千人拚實力、230位高手奪牌

▲台南市國中數學競賽頒獎典禮今於南寧高中舉行，230名學生獲獎表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市國中數學競賽頒獎典禮今於南寧高中舉行，230名學生獲獎表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局舉辦的2025年公私立國中數學競賽 已正式落幕，8日在南寧高中舉行頒獎典禮，由教育局副局長王崑源代表頒獎，本屆競賽吸引2072位學生角逐，一般組與資優組共計230人獲獎，許多學生笑說，今年題目不只難，更是邏輯性強、推理層次多，「解到最後竟然覺得很過癮！」

市長黃偉哲表示，數學是一切邏輯訓練的根基，能培養分析與解決問題的能力。近年競賽多以真實生活做題意發想，讓學生在日常場景中學習運用數學。他強調，市府會持續打造多元、支持孩子的學習場域，讓學生在不同領域都有展現天賦與累積能力的機會。

教育局長鄭新輝指出，本次命題全面呼應素養導向精神，以「生活情境」為核心設計題組。七年級：以「降雨」考驗邏輯推理與資訊判讀。八年級：將「開冰店」商業模型納入成本分析與線性規劃，引導學生以代數思考。九年級：以「掃地機器人」切入，強化幾何與空間感。整體涵蓋數與量、代數、幾何、組合等面向，全面驗證學生的理解力、推論力與解題策略。

▲台南市國中數學競賽頒獎典禮今於南寧高中舉行，230名學生獲獎表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

今年八年級資優組金牌、建興國中陳筱涵分享，去年落榜後便提前開始準備，專注練習歷屆試題，一步步累積手感，終於成功奪金。他說，成績進步讓自己非常振奮，「努力真的會回報！」也鼓勵其他想挑戰的同學多練習、多思考，就能逐漸掌握數學規律。

八年級一般組金牌、後甲國中鄭安則說，從小就熱愛數學，解題像在迷宮中找出口，卡關雖痛苦，但解出當下的成就感完全值得。他認為，幾何的空間感、代數的邏輯鏈接與規律判斷，都在長期練習中讓自己愈來愈有自信。教育局表示，本屆比賽獲獎名單如下： 七年級一般組：金牌3、銀牌4、銅牌5、佳作62；七年級資優組：金牌1、銀牌1、銅牌1、佳作14；八年級一般組：金牌3、銀牌4、銅牌5、佳作58；八年級資優組：金牌1、銀牌1、銅牌1、佳作8；九年級一般組：金牌3、銀牌4、銅牌5、佳作40；九年級資優組：金牌1、銀牌1、銅牌1、佳作3。

教育局期盼透過競賽激發學生對數學的長期熱情，協助孩子為未來的學習與挑戰打下更紮實的根基。

