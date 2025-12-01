　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

餐廳升降突故障！一家四口受困「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲印度高空餐廳發生意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一個可容納15名顧客的高空升降餐廳傳出事故，當載有顧客與餐桌的平台升到約45公尺高空時突然故障，導致計畫用餐的一家四口與餐廳工作人員受困高空中長達2小時。

事件11月28日發生在阿魯納查邦附近的伊杜吉縣(Idukki)，一群遊客受困在45公尺高空中長達2個小時，消防隊救援下午4時左右接獲報案後抵達現場，由於餐廳沒有主動向他們報案，他們是在事故發生約1個多小時才接獲消息，實際救援時間只花了30分鐘。

從現場畫面中可看到，由於升降機故障，導致一家人與餐廳人員受困在用餐平台上，後來在消防員的幫忙下，被迫攀爬繩索驚險脫困。

獲救者包含31歲男子薩夫萬(Mohammed Safwan)、26歲妻子陶菲娜(Thaufina)，與2名只有3歲與6歲的兒女，還有餐廳工作人員28歲女子哈里普里雅(Haripriya)。

餐廳工作人員表示，由於團隊有接受過應對類似緊急情況的培訓，所以事件發生時平台上沒有發生恐慌。消防官員表示，事件可能與起重機的液壓系統故障有關，事件發生時餐廳沒有報案，而是當地居民幫忙，正在對平台安全規格進行調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光
新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前
喝許瑋甯喜酒…柯震東1舉動被酸「貴圈真亂」！穿搭也挨罵回擊了
獨／陸戰中尉排長中彈亡　母哭斷腸：我的心好痛
廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！網罵：人家都結婚了 成語蕎首
無薪假破9千人！　3大廠新增通報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

牆內傳怪聲「以為有老鼠」　女打開驚見1動物網敲碗：快收編！

用玻璃吸管喝飲料　女2小時後「嘴內全是血」就醫嚇：不敢用了

法國變態官「面試對200多女下藥」　受害者被迫當眾失禁崩潰

「袋熊媽身邊硬搶寶寶」成澳洲全民公敵　女網紅回美國被逮捕

女病倒3天「床邊出現貓飼料」　貼心貓天天送禮守護：馬麻快點好

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

教宗良十四世重申　「巴勒斯坦建國」是以巴衝突唯一解

傳川普下「最後通牒」　要馬杜洛立即下台離開委內瑞拉

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

公共出借首批補償金破千萬　創作者驚喜：像多領一筆普發金

黑五最後一天衝好市多　結帳「見隔壁推車」他驚：人擠人買這個？

斯文韓星遭控私生活淫亂！　她怒：帶我老公玩女人，家庭因他破碎

王心凌暖為香港火災哀悼！　自爆「心被掏空」吐黑暗心聲

布魯斯威利後事安排曝光！「死後捐出大腦」貢獻研究　家人證實宣布了

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

馬斯克：想做才做、不做也能活　AI將重新界定工作的必要性

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

國際熱門新聞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

晶片難回流　英特爾前CEO：台積電設廠也沒救

斯里蘭卡洪災153死　總統求國際社會援助

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

賭場「狂撈2420萬」被盯上　夫妻被抓

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

中國禁令影響有限　日本業者照樣忙翻

剛逮201男同志！大馬再破地下淫窟　一片肉色

「台灣有事」兵推　日最壞情況4662人死傷

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

斯里蘭卡增至334死！20年來最嚴重天災　130萬人受創

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

更多熱門

相關新聞

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

為提升青年族群的防火意識並促進公共參與由下扎根，台南市消防局第七大隊於29日配合市府研考會在南紡購物中心舉辦「青年公共參與成果展」，現場吸引眾多民眾及社區青年到場交流，掀起一波熱烈互動風潮。

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

國1北216K4車連環撞！回堵2公里

國1北216K4車連環撞！回堵2公里

澎湖垃圾掩埋場大火！　消防45小時馬拉松式賣命灌救

澎湖垃圾掩埋場大火！　消防45小時馬拉松式賣命灌救

宏福苑最新空拍全景曝！ 宏昌閣高樓層焦黑一片...宏志閣唯一倖免

宏福苑最新空拍全景曝！ 宏昌閣高樓層焦黑一片...宏志閣唯一倖免

關鍵字：

印度高空餐廳消防喀拉拉邦IdukkiMohammed Safwan

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

探12℃！　下波冷空氣時間曝

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面