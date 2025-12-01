餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

▲印度高空餐廳發生意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一個可容納15名顧客的高空升降餐廳傳出事故，當載有顧客與餐桌的平台升到約45公尺高空時突然故障，導致計畫用餐的一家四口與餐廳工作人員受困高空中長達2小時。

事件11月28日發生在阿魯納查邦附近的伊杜吉縣(Idukki)，一群遊客受困在45公尺高空中長達2個小時，消防隊救援下午4時左右接獲報案後抵達現場，由於餐廳沒有主動向他們報案，他們是在事故發生約1個多小時才接獲消息，實際救援時間只花了30分鐘。

從現場畫面中可看到，由於升降機故障，導致一家人與餐廳人員受困在用餐平台上，後來在消防員的幫忙下，被迫攀爬繩索驚險脫困。

獲救者包含31歲男子薩夫萬(Mohammed Safwan)、26歲妻子陶菲娜(Thaufina)，與2名只有3歲與6歲的兒女，還有餐廳工作人員28歲女子哈里普里雅(Haripriya)。

餐廳工作人員表示，由於團隊有接受過應對類似緊急情況的培訓，所以事件發生時平台上沒有發生恐慌。消防官員表示，事件可能與起重機的液壓系統故障有關，事件發生時餐廳沒有報案，而是當地居民幫忙，正在對平台安全規格進行調查。