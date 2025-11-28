　
用玻璃吸管喝飲料　女2小時後「嘴內全是血」就醫嚇：不敢用了

▲▼玻璃吸管。（圖／VCG）

▲玻璃吸管。（圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在使用玻璃吸管時發生可怕意外，她完全沒發現玻璃吸管有碎裂，導致在不知情的情況下吞下碎片，大約2小時後突然發現嘴內全是血，緊急送醫、接受手術。

女子歐布萊恩(Breezie O'Brien)在網路上分享，她使用時下流行的玻璃吸管，沒想到卻搞到自己吐血，被緊急送醫。恐怖經驗在網路上獲得3千2百多萬點閱。

歐布萊恩表示，她用玻璃吸管喝飲料時，突然感覺有什麼東西被吞進喉嚨，她低頭一看發現吸管有破裂，並且缺了一小塊把她嚇了一大跳，但打算觀察一下情況，結果2小時後打了一個很大的嗝，發現嘴內有血。

@_colorful__chaos_ SEND THIS to anyone you know who uses glass straws! If youre using them TOSS THEM OUT. Not worth it. #glassstraws #glassstraw #glass #straw #emergency ♬ original sound - _itsbreezie_

歐布萊恩趕到醫院後，醫生掃描發現碎片已經穿過食道、進到胃中，緊急讓她麻醉接受手術，然而醫生準備進行手術時，發現碎片已經離開胃部、進到腸道中無法取出。

歐布萊恩表示，這幾天她只能耐心等待玻璃碎片自己排出來，「我的腸子裡有一塊漂浮的碎片，真是太棒了，我以後再也不會用玻璃吸管，大家也千萬不要用」。

歐布萊恩的故事嚇到許多網友留言，「天啊，我也是玻璃吸管愛好者」、「新的恐懼被釋放了」、「我用玻璃吸管5、6年了，現在就去丟掉」，也有許多網友建議可改用其他材質製的環保吸管。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

玻璃吸管碎片環保吸管Breezie O'Brien北美要聞

