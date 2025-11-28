　
    • 　
>
國際

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌。（圖／翻攝自X）

▲女子被狗攻擊，還被飼主打。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦一名女子在所住大樓遭鄰居養的寵物犬攻擊，結果狗主人不但沒有幫助受傷的她，反而上前打她一巴掌，誇張事件全被監視器拍下，在網路上瘋傳。

事件25日發生在拉傑果德市(Rajkot)柯薩里亞區(Kotharia)當地一棟公寓中，監視器拍到，女住戶吉蘭(Kiran Vaghela)在等待電梯時，被經過身旁一名少年所養的狗攻擊。

吉蘭被咬後十分生氣，向牽著狗的少年抱怨，沒想到一旁狗主人帕雅爾(Payal Goswami)不但沒道歉，反而上前打了吉蘭一巴掌，行徑非常惡劣。

影片被分享在網路後立即引發熱烈迴響，許多網友憤怒留言，「狗咬了人，主人不但不道歉，反而打了受害者，這是什麼心態」、「有些人根本不配養寵物」、「女主人的行為已經觸法，可以報警」。

11/26 全台詐欺最新數據

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

