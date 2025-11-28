等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

▲女子被狗攻擊，還被飼主打。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦一名女子在所住大樓遭鄰居養的寵物犬攻擊，結果狗主人不但沒有幫助受傷的她，反而上前打她一巴掌，誇張事件全被監視器拍下，在網路上瘋傳。

事件25日發生在拉傑果德市(Rajkot)柯薩里亞區(Kotharia)當地一棟公寓中，監視器拍到，女住戶吉蘭(Kiran Vaghela)在等待電梯時，被經過身旁一名少年所養的狗攻擊。

Owner of Dogs are more wild than their pet dogs. Dog Mother Payal Goswami assaulted Kiran Vaghela, a resident of Surbhi Possible Flats on Rolex Road in the Kotharia area of Rajkot in Gujarat after her dog bite the lady while she was waiting for the lift.

Logic of Dog Gang… pic.twitter.com/PZppg6lNdl — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) November 26, 2025

吉蘭被咬後十分生氣，向牽著狗的少年抱怨，沒想到一旁狗主人帕雅爾(Payal Goswami)不但沒道歉，反而上前打了吉蘭一巴掌，行徑非常惡劣。

影片被分享在網路後立即引發熱烈迴響，許多網友憤怒留言，「狗咬了人，主人不但不道歉，反而打了受害者，這是什麼心態」、「有些人根本不配養寵物」、「女主人的行為已經觸法，可以報警」。