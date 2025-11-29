青年公共參與成果展南紡開展　消防防火知識大挑戰互動熱潮

▲青年公共參與成果展現場，消防知識大挑戰吸引青年踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升青年族群的防火意識並促進公共參與由下扎根，台南市消防局第七大隊於29日配合市府研考會在南紡購物中心舉辦「青年公共參與成果展」，現場吸引眾多民眾及社區青年到場交流，掀起一波熱烈互動風潮。

本次活動中最受青年朋友歡迎的是「消防知識大挑戰」，以抽牌答題方式進行，透過活潑有趣的互動設計和消防知識問答，讓防火觀念更貼近生活。挑戰題目涵蓋火場應變、防災應變、逃生判斷等全方面消防知識，參與者不僅檢視自身防火意識，還可獲得小禮物，提升趣味性與參與感。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源說明，透過多元且生動的宣導方式，持續推動防火防災意識，並提高民眾對防災技巧及知識的參與度，感謝社會各界的重視與支援，一同推動防災文化。

消防局長李明峯指出，住宅火災多與生活疏忽、家電或廚房火源有關，教育必須融入生活中。宣導以居家安全三步驟：預防、察覺、應變為核心，並示範住警器的重要性，提醒民眾定期檢查家中電線、瓦斯設備與火源使用狀況，確保居家安全。

市長黃偉哲表示，此次成果展不僅提升青年防火安全意識，更希望將正確觀念帶回家庭與社群，形成「全民防火」正向循環。未來將持續深入校園、社區及青年活動場域，加強各年齡層的防火教育，打造更加安全的社會環境。

此次青年公共參與成果展集結多元面向青年行動，展現活力與責任感，為台南青年公共事務注入新動能。