台南消防蔡國保大隊長推自助互助　新化婦宣分隊攜手防火

▲南消新化分隊農畜開放日滅火器教學，民眾親操PASS四步驟超實用。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南市消防局第四大隊新化分隊與新化婦宣分隊29日上午10時，攜手進駐「農業部畜產試驗所農畜聯合開放日」會場，推出滅火器使用教學與CO一氧化碳中毒防災宣導，吸引上百位民眾駐足參與。
消防人員現場示範滅火器「PASS」四步驟（拉銷、瞄準、壓把、掃射），並解說CO無色無味隱形殺手徵兆與逃生要領，讓家長帶小孩邊逛農畜展邊學防火技巧，寓教於樂成效顯著。
活動正值農畜開放日人潮爆滿，新化分隊消防員穿梭攤位間，手持滅火器模型現場教學，婦宣分隊姊妹則分發防火傳單、解答民眾疑問。重點宣導住宅火警警報器安裝、瓦斯鋼瓶安全檢查、防CO中毒通風原則，特別針對畜牧業民眾強調圈舍電線老化與密閉空間CO危害。民眾實際操作滅火器體驗，紛紛讚：「原來滅火這麼簡單，以前只會亂噴，現在懂技巧了！」
第四大隊大隊長蔡國保表示，極端氣候帶來不規律災害，已成生活潛在威脅，消防局致力提升市民警示接收與應變能力，強化安全意識。新化分隊長期走進社區校園，這次結合農畜開放日直擊民眾，正是最有效宣導管道。消防局長李明峯強調，本局積極教育民眾應對災害，鼓勵災害來臨時發揮「自助互助」精神，社區合作支援是關鍵。
農畜開放日平日吸引家庭親子，新化分隊把握時機推廣兒童防火教育、防溺安全與地震應變，派發防災手冊與文宣品。蔡國保大隊長指出，畜產業火災多因電器負載過重或飼料灰燼引燃，呼籲業者定期檢查設備、通風換氣，避免悲劇發生。李明峯局長期盼透過互動宣導，讓防火知識深入民心，共同守護生命財產安全。
新化分隊與婦宣分隊展現團隊默契，活動獲畜試所肯定，民眾回應熱烈。消防局表示，將持續串聯在地活動，擴大防災覆蓋率，讓台南成為全台最安全的城市。
讀者迴響