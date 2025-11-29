澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

地方中心／澎湖報導

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場27日凌晨1時46分發生火警！現場不明原因突然起火燃燒，消防局緊急出動16車、2具固定式砲塔、1具救災機器人，以及警義消162人次搶救，在歷經45小時式的馬拉松式灌救，終於在28日深夜11時撲滅火勢，所幸未釀成嚴重傷亡，至於詳細起火原因待釐清。

▲澎湖一處垃圾衛生掩埋場起火，警義消花費45小時終於撲滅。（圖／地方中心翻攝，下同）



消防局說明，現場為一處垃圾掩埋場，不明原因起火後一發不可收拾，總計出動水箱消防車、水庫消防車等16輛各式救災車輛、2具固定式砲塔、1具救災機器人，另外派遣警消152人次（含港消12人次）及義消10人次，共計162人次不分晝夜、全天候投入救災。

由於延燒面積不斷擴大，現場多部怪手需要將悶燒處一一挖開灑水灌救，宛如在烈焰地獄般執行任務般艱難，最終在歷經45小時馬拉松式搶救下，於28日晚間10時控制火勢，11時撲滅火勢，燃燒面積約2500平方公尺。

消防人員除周界防護防止火勢延燒、部署水線攻擊起火點、挖土機配合開挖掩埋場底層垃圾進行射水滅火外，並運用固定式砲塔、救災機器人等新式科技裝備協助射水搶救及降溫，提高滅火效率與保障消防人員救災安全。