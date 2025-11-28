　
國際

法國變態官「面試對200多女下藥」　受害者被迫當眾失禁崩潰

▲▼崩潰,性侵,哭泣,受害,女子,傷心,難過。（示意圖／達志影像）

▲法國傳出面試官對200多名女子下藥。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

法國一名政府官員被控面試時對200多名女下藥，偷偷在飲料中加入非法利尿劑，還邀約面試者一起散步，導致面試者無法控制膀胱，最後被迫在公共場合小便或是尿濕褲子，令他們尷尬受辱。

在法國文化部擔任人力資源經理的男子內格爾(Christian Nègre)，被控在長達9年的時間中，面試時對240名女子的咖啡或是茶中下藥，導致他們出現頭暈、噁心或是急需上廁所的情況。

警方於2019年開始接獲相關指控，罪名包含性侵犯與下藥，隨即展開調查，後來在內格爾的電腦中找到一個名為「P實驗」的表單，裡面詳細記錄使用在受害者身上的利尿劑劑量、日期與受害者反應。

一名受害者向當地媒體表示，當時她接到通知前往巴黎參加面試，見到內格爾後喝了對方提供的咖啡，後來內格爾提議一起到花園散散步，期間她突然感到身體不適，手在顫抖、額頭冒汗、整張臉脹紅，最後實在憋不住，只好躲在角落小解，內格爾還走過來說要用外套幫她遮著，讓她覺得非常奇怪。

另一名受害者則表示，當她感覺到身體很奇怪時，內格爾突然一直盯著她，問她是否想要上廁所，但是拒絕讓她去，後來她衝去附近一間咖啡廳找廁所，卻來不及尷尬尿在褲上。還有一名受害者為了憋尿，痛苦到幾乎昏倒。

事件對受害者造成嚴重創傷，甚至許多人被診斷出創傷後壓力症候群(PTSD)。代表受害者的女律師貝里奧特(Louise Beriot)指控，內格爾的行為表面上是性幻想，實則是透過羞辱與控制，達到對女性身體權力支配的目的，且此案拖了6年才審理，對於受害者們等同是二次傷害。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

洋將用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊：兄弟內鍋呢

