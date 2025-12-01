測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

▲女DNA檢測意外找到同父異母姊妹。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名女子透過DNA檢測意外找到2名同父異母的失散姊妹，然而當她發現父親5年前過世時，2人因為醫療事故獲得2800多萬美元時，竟然對2人提出起訴，要求分一杯羹。

28歲女子湯瑪斯(Carmen Thomas)2023年2月透過23andMe公司的DNA測試，發現自己有2名同父異母的姊妹，分別是卡莉(Kali Brown) 和艾比蓋爾(Abigail Brown)，親生父親喬(Joe)2018年因為動脈瘤死亡。

根據法律文件，喬當時因為腹部、胸部、背部劇痛送醫，由於醫生沒有即時檢測出他罹患動脈瘤，導致他在本可獲得治療存活的情況下身亡，使得傷心的家屬向醫院提出起訴，並且獲得2880萬美元（約台幣9億多元）賠償金。

湯瑪斯剛好是在家人與醫院達成和解一個月前認親，在她的起訴文件中顯示，她與2名姊妹、其他親戚見面時，氣氛十分歡樂溫暖，還附上大家和樂融融的合照佐證。

不過卡莉與艾比蓋爾的反起訴文件則顯示，他們其實十分難過和猶豫，但最後基於善意還是同意與湯瑪斯見面，然而湯瑪斯從一開始就表現得十分強勢與強烈佔有率，認為湯瑪斯試圖在經濟和情感上要榨乾這個家庭。

家庭律師表示，後來卡莉與艾比蓋爾一家徹底斷掉了與湯瑪斯的聯繫，因為他們質疑湯瑪斯的身世是否真實，最後這起案件在對他們一家人有利的情況下解決，沒有對外公布和解內容更多細節。