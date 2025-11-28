「袋熊媽身邊硬搶寶寶」成澳洲全民公敵　女網紅回美國被逮捕

▲搶走袋熊寶寶的女網紅被捕。（合成圖／翻攝自Sublette County Sheriff's Office與X）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲女網紅瓊斯(Sam Jones)為了拍片，今年3月到澳洲遊玩時竟然從袋熊媽媽身邊搶走一隻驚嚇受怕的袋熊寶寶，引發當地網友憤怒，後來她悄悄返回美國，如今傳出在懷俄明州被捕的消息。

本名為薩曼莎(Samantha Strable)的瓊斯，近來在懷俄明州遭到逮捕，被關押在薩布萊特郡(Sublette)監獄中，她謊稱自己居住在懷俄明州，以獲取當地居民的狩獵許可證，同時在沒有嚮導的情況下於荒野區狩獵，讓她面臨8項相關罪名指控。

來自蒙大拿州大瀑布城(Great Falls)的瓊斯，今年3月在澳洲鄉間旅遊時，路上看到一隻小袋熊，竟然跑過去強行從袋熊媽媽身邊把小袋熊搶走，袋熊媽媽雖然想追回孩子，但是她早已跑回車上，還對著鏡頭炫耀「剛剛抓到一隻小袋熊」。

影片曝光後引發澳洲民眾憤怒，讓瓊斯成為全民公敵，除了5萬多名民眾在Change.org網站上發起請願書，要求當局禁止這名網紅入境澳洲，事件也引發總理艾班尼斯(Anthony Albanese)與內政部長柏克(Tony Burke)譴責她的行為。