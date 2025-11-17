　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北萬里區核子事故防災演練　強化社區動員與防護能量

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲核災不慌！新北市萬里區推動防災演練，社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化民眾對核子事故應變及防護的正確認知，提升社區自我防災能量，新北市萬里區公所於11月10日及11月17日，分別在大鵬里下寮聖安宮及龜吼里玉田48之1號前空地，舉辦2場「核子事故區域防災社區民眾防護演練」，新北市消防局主任秘書張易鴻特別蒞臨現場指導，吸引許多當地民眾熱情投入，展現社區防災團結力量。

萬里區公所表示，此次演練結合消防局、警察局、衛生局、環保局、里辦公處及核安相關單位共同參與，模擬核子事故發生後的應變情境，內容包括事故通報、輻射偵測、避難疏散等實作項目。透過情境模擬及現場專業人員講解，使居民熟悉防護步驟，如關閉門窗、配戴口罩、攜帶應變包並依指示前往避難場所，增進自我防護與應變能力。

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局主任秘書張易鴻表示，核子事故防災演練不僅是對市府整體防災體系的一次實戰檢驗，更是讓民眾了解核災應變流程、熟悉正確防護作為的重要機會，唯有平時加強演練，才能在突發狀況時臨危不亂，也肯定萬里區公所及相關單位對防災工作的重視與努力。

萬里區長黃雱勉表示，萬里區鄰近核能發電廠，防災工作不容鬆懈。藉由此次演練，除檢視各單位的應變協調與通報機制落實度之外，也讓社區居民從實際參與深植防災意識，達到「政府防災、全民防護」的目標。也呼籲平時多一分準備，災時就能少一分損害，共同守護市民生命與家園安全。

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里推動防災演練 社區動員展現守護力。（圖／記者郭世賢翻攝）

飛車搶劫糗了！反遭金髮妹「抓狂死命拽下車」　狼狽畫面曝光

核災演練萬里區新北市

