跑出永續！新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

▲跑步守護水源！龜山國小翡翠水庫路跑打造最美環境教育現場。（圖／新北市龜山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區龜山國小今（17日）上午在台電訓練所舉辦「2025翡翠水庫愛鄉護水路跑賽」，吸引全校師生、家長、社區民眾及在地公部門共同參與。隊伍在訓練所集合暖身後，沿著管制嚴格、環境清幽的水庫區域展開路跑，以實際行動落實愛鄉、護水與永續理念。今年活動規模擴大，現場氣氛熱鬧、充滿活力。

台北翡翠水庫管理局林裕益局長表示，非常歡迎龜山地區鄉親走入水庫，透過最貼近自然的方式認識水源保護的重要。他說，參與者能藉由實地走察了解管理局在生態與水源保育上的努力，盼望未來攜手落實永續護水。

本次集結場地由台電訓練所協力提供。副所長巫瑞東指出，訓練所位於水庫入口旁，是親師生與社區民眾暖身的絕佳場所。他笑說，看見孩子精神奕奕，彷彿也被「充電」，祝福所有參賽者跑出好成績。

桂山發電廠也投入活動。廠長吳東益表示，龜山國小路跑多年來都是廠內支持的重要在地活動，今年更準備「桂山冰棒」作為完賽禮，鼓勵孩子挑戰自我。他與同仁也一同完賽，認為活動兼具樂活與永續精神，未來將持續與學校合作，實踐ESG理念。

路跑也吸引許多社區民眾共襄盛舉。龜山社區發展協會理事長張凱勛表示，長者藉此走出家門、走入最美的水庫，聽著孩子們開心奔跑的笑聲，十分感動，展現學校與社區的緊密連結。

活動中，六年級學生李游焱鈞分享首次以跑步走進水庫的興奮，表示3公里路線在涼亭轉折處還能遠望壩頂，期待未來挑戰更長距離。二年級學生侯芊妘則說，雖然1公里路段比操場更具挑戰，但努力跑完全程、在終點由校長親自頒上獎牌，讓她既興奮又開心。

龜山國小校長陳紹賓表示，龜山國小周邊擁有水庫、台電訓練所、桂山發電廠以及家長會與志工隊的支持，今年首次將校慶路跑擴大至水庫內，希望讓孩子與社區透過慢跑體驗家鄉之美，同時理解翡翠水庫在生態保育與護水上的意義，從而培養愛鄉情懷。他也指出，路跑是孩子發展社會情緒素養的真實情境，有助學習自我調整與負責任決策。

為提升活動紀念性，校方特別製作專屬完賽獎牌，由永福國小邱文仕老師以回收課桌椅木板雷雕打造，水滴造型象徵護水精神，原木材質呼應龜山早期林業文化，深受學生喜愛。

龜山國小表示，「2025翡翠水庫愛鄉護水路跑」不僅是體育活動，更是一堂結合環境教育與情感教育的跨領域課程，讓孩子、家長與社區以腳步守護家鄉土地及水源，共同邁向健康與永續的未來。