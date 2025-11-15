　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北長青趣味運動大會登場　侯友宜與銀髮長者同樂動健康

▲新北長青趣味運動大會登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北長青趣味運動大會登場，吸引來自全市29區超過2,000位長者熱情參與。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025年度新北市「長青趣味運動大會」今（15日）於錦和運動公園盛大登場，吸引全市29區超過2,000位長者熱情參與。市長侯友宜也親自到場與長輩同樂，他鼓勵長者平時多多走出家門，保持規律活動，才能越活越健康。

侯友宜表示，新北市65歲以上人口即將突破80萬人，占全市近20%，正式邁入超高齡社會。市府舉辦長青運動會，就是希望透過多元活動，鼓勵長者走入社區、結交朋友，無論共餐、聊天或唱歌，都能促進身心健康，讓生活更加快樂、有活力。

▲新北長青趣味運動大會登場。（圖／新北市新聞局提供）

侯友宜指出，雖然新北市長者人口全國最多，但人均預算仍為六都最低，市府仍努力善用有限資源提供完善服務。敬老卡將於2026年起分階段擴大使用範圍，並於今年7月起把每月點數從480點提高至600點；未來若財政許可，也會持續研議擴大服務項目。

今日活動由各區代表隊繞場揭開序幕，接著由專業教練帶領千名長者開懷大笑、舒展筋骨。侯友宜並與新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘以「牽手同心」儀式啟動活動，展開趣味競賽、「四肢動健康」課程及多項運動體驗，充分展現長者們的活力與健康。

▲新北長青趣味運動大會登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜頒發感謝狀予新北市立三民高中。

社會局表示，市府將持續推動友善高齡政策，包括健保補助、重陽禮金與敬老卡優惠等。其中，敬老卡已從公車、捷運逐步擴大至臺鐵、計程車與YouBike。明年1月起，將開放國民運動中心每項次50點、市立聯合醫院及衛生所門診掛號費每次50點，以及搭乘國道客運；2月起，提高計程車每趟次上限至85點、臺鐵每趟次上限至150點；7月起，每月點數將全面加碼至600點，期盼鼓勵長者多外出、培養規律運動習慣。

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

