用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

蕭姓男子2年前因擔任應召站「馬伕」，媒介女子從事性交易，遭台中地檢署處分緩起訴；不料，2024年又與2名在逃共犯，透過LINE張貼徵才廣告，媒介一名17歲少女小綺（化名）從事性交易多達6次。基隆地檢署偵結，認定蕭男與在逃2人共同媒介少女從事性交易6次，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

起訴書指出，蕭姓男子2年前在台中等地擔任應召站「馬伕」，負責媒介女子賣淫，經台中地檢署調查後予以緩起訴處分。未料，蕭男於2024年6月再度犯案，與LINE暱稱「Alice」、「璀璨星耀」之男子合作，於通訊軟體LINE上刊登「傳播職缺」廣告，吸引少女小綺應徵。

「Alice」約出小綺至新北市樹林區某速食店面試後，由蕭男開車將她載至台中市租屋處安置。自2024年8月起，小綺開始密集接客，並由暱稱「璀璨星耀」之男子負責接送至汽車旅館進行性交易。全案因小綺提出告訴，警方獲報後循線查獲負責租屋的蕭男，並持續追緝2名在逃共犯。

檢方認定，蕭男與「Alice」、「璀燦星耀」均為共同正犯，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，且6次媒介行為應分論併罰，依法提起公訴。

