社會 社會焦點 保障人權

狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

▲▼鍾男不明原因陳屍核二廠出海口 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鍾男被注射3針海洛因、套住頭部丟進核二廠蓄水池，慘成浮屍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

王姓男子被控因不滿鍾姓男子私吞毒品，夥同鄒姓男子等3名小弟將鍾男押上車後，對其注射3劑足以致死劑量的海洛因，再以黑色塑膠袋套住鍾男頭腳，載至台電核二廠棄屍。基隆地院審理後，依殺人罪與遺棄屍體罪，分別判處王男無期徒刑、褫奪公權終身及1年2月徒刑；另鄒姓等3名共犯則由法院另案審理中。

全案始於新北市萬里區台電核二廠出海蓄水池，於2024年4月間發現一具頭腳套有黑色塑膠袋的浮屍。金山警分局偵查隊獲報後，查出死者為住在新北市新莊的鍾姓男子；經檢察官會同法醫解剖，發現鍾男體內含有過量足以致命的海洛因，全案朝他殺方向偵辦。

經檢警7個多月追查，發現48歲王男因不滿鍾男私吞其毒品，指使鄒姓、郭姓及王姓小弟前往鍾男新莊友人居處押人。王男在車上對鍾男注射3劑足以致死的海洛因，隨後再安排王姓小弟等2人駕駛另1輛車，以黑色塑膠袋套住鍾男頭腳，運至核二廠棄屍。基隆地檢署於今年3月依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴王男等4人；王男因涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，自落網後一直遭羈押。

法院審理期間，王男否認對鍾男注射海洛因致命，辯稱僅欲教訓鍾男，且鍾男在被帶至桃園山區、直至其離開時仍存活。然而，法官依據鄒男、王男及郭男等人證詞，確認王男對鍾男注射海洛因的時間與劑量，與法醫毒物報告中，關於鍾男遭注射海洛因的時間及劑量相符，且與王姓小弟證詞一致，因而認定王男對鍾男注射3劑足以致死之海洛因，依殺人罪及遺棄屍體罪，分別判處無期徒刑、褫奪公權終身及1年2月徒刑。

至於協助遺棄鍾男屍體的鄒姓、王姓及郭姓3名共犯，目前由法院另案審理中；其中，鄒男於今年7月被發現陳屍於嘉義某護理之家廁所，左手臂留有針頭，疑似因注射過量毒品致死。

核二廠棄屍海洛因殺人遺棄屍體

