地方 地方焦點

新北山佳河濱公園設施大升級　棒壘球場、遙控賽車場全新啟用

▲山佳河濱公園運動設施大升級 棒壘球場、遙控賽車場全新啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北市高灘處改善山佳棒壘球場外野與遙控賽車場重疊問題。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供樹林區山佳河濱公園更完善的運動休憩空間，新北市高灘處啟動棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫，工程已於10月完工，並於今（16日）舉辦競賽活動正式啟用。經場域重新配置後，山佳棒壘球場A座與遙控賽車場皆具備完整獨立的使用空間，不再相互干擾，民眾可更安全、順暢地進行運動活動，整體環境安全性與使用品質大幅提升。

高灘處長黃裕斌表示，此次工程主要針對棒壘球場A座左外野與遙控賽車場重疊的問題，重新調整配置並善用周邊綠地，同步改善兩項活動設施。工程投入1,019萬元進行整建，改善面積達6,521平方公尺，讓民眾能體驗更完整、舒適的運動環境。完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，區分為初級與進階兩區，兼顧入門玩家與技術玩家的需求。

▲山佳河濱公園運動設施大升級 棒壘球場、遙控賽車場全新啟用。（圖／新北市高灘處提供）

▲山佳遙控賽車場整建後有初階及進階2區。

黃裕斌補充，工程期間多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型與防撞緩坡配置，使環境更貼近實際使用需求。完工後車友試跑也回饋，賽車場鋪面平整、橡膠分隔條標示清楚，並能依需求彈性調整賽道，進一步提升操控感與競賽樂趣；加上鄰近的山佳遙控越野賽車場，已形成多元的遙控車運動場域。

改善後的山佳棒壘球場A座與遙控賽車場，為樹林區山佳河濱公園帶來更優質的戶外運動環境。高灘處誠摯邀請喜愛遙控賽車、自行車與戶外運動的民眾，共同前來體驗嶄新的運動休憩空間，享受山佳河濱的動感與美景。

