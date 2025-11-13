母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

▲與時間賽跑！1歲男嬰抽搐昏迷，警車急鳴笛「黃金3分鐘」送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新竹縣一名年輕母親日前抱著抽搐休克的男嬰，衝進新北市金山警分局交通分隊求救，情況十分危急。員警見狀立即啟動緊急救援機制，派員駕駛巡邏車鳴笛開道，僅花3分鐘便將母子安全護送至台大醫院金山分院。經醫師緊急搶救後，男嬰狀況逐漸穩定，順利化解一場危機。

事件發生於8日晚間7時30分，方姓一家人從外地至金山遊玩，行經磺港路時，1歲男嬰突然身體不適，出現翻白眼、口吐白沫等嚴重抽搐症狀。因不熟悉當地路況，又一時找不到醫院方向，父親遂立即駕車前往最近的金山警交通分隊請求協助，母親則抱著男嬰焦急衝入求援。

▲金山警車急鳴笛「黃金3分鐘」送醫。

值班員警陳宣羽察覺情況緊急，立即通知備勤警員胡哲維駕駛巡邏車開啟警笛，全程為母子開道護送，僅用短短3分鐘便抵達台大金山分院。經醫護團隊全力搶救後，男嬰意識逐漸恢復，已無生命危險，讓焦急的父母終於鬆了一口氣。

金山警交通分隊長林漢昌表示，當時男嬰抽搐、口吐白沫，情況相當危急，母親也因焦慮而情緒激動，所幸員警反應迅速、分工得宜，在最短時間內完成救援任務。

金山警分局長楊力強肯定同仁的表現指出，警察不僅肩負治安與交通安全任務，更是在民眾危難時刻的第一線守護者。此次員警臨危不亂、即時反應，充分展現守護生命、溫暖助人的精神。未來分局也將持續強化各所隊的緊急應變與救援能力，成為民眾最值得信賴的力量。

▲值班員警陳宣羽（右）察覺情況緊急，立即通知備勤警員胡哲維（左）駕駛巡邏車開啟警笛。