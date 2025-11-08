　
地方 地方焦點

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

▲2026新北消防形象月曆亮相。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜出席消防形象月曆發表會為月曆宣傳，鼓勵民眾一起挺消防、做公益，販售所得將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用愛守護新北。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026新北消防形象月曆今（8日）正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅有集專業於一身的消防員，也特別邀請小朋友化身小小消防員共同拍攝。市長侯友宜出席發表會為消防形象月曆宣傳，鼓勵民眾一起挺消防、做公益，販售所得將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用愛守護新北。

侯友宜表示，新北消防形象月曆推出迄今已18年，每年都吸引民眾搶購，2026年月曆有專業認真的消防夥伴，其中還有從事消防工作36年的小隊長林永昌，更邀請小朋友作為小小消防員加入拍攝，不僅彰顯陽光、健康、守護民眾的正面形象，也象徵傳承寓意。

▲2026新北消防形象月曆亮相。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜特別感謝消防同仁用專業技能、強健體魄及團隊力量救災，全力守護新北市民的安全。

侯友宜也說，新北市有山海、都會等面貌，因此災害型態多元，特別感謝消防同仁用專業技能、強健體魄及團隊力量救災，全力守護新北市民的安全。新北市也在今年全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽，獲得其中3項的第1名，並榮獲內政部消防署年度評鑑全國特優，展現消防專業。

消防局補充，2026新北消防形象月曆與全家便利商店合作獨家販售，即日起開放預購至115年1月31日24時止，售價為新臺幣119元。民眾可透過「全家」App購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於新北市公益用途。

▲2026新北消防形象月曆亮相。（圖／新北市新聞局提供）

▲2026新北消防形象月曆8日正式發表。

▲2026新北消防形象月曆亮相。（圖／新北市新聞局提供）

▲2026新北消防形象月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，也特別邀請小朋友化身小小消防員共同拍攝。

11/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

艋舺龍山寺長期熱心公益，捐贈消防設備不遺餘力，今8日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，龍山寺捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。

