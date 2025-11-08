偷拍2女兒洗澡7年！狼父裝無辜「想知道在浴室幹嘛」　下場出爐

▲新北市一名狼父陸續在舊家及新家浴室安置手機，暗中偷拍長女與次女如廁、沐浴時的私密畫面，並將性影像保存至手機中，時間長達7年。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名男子志豪（化名）自2017年起在家中浴室暗藏手機，長期偷拍兩名女兒洗澡、如廁影像長達7年，甚至收藏成「私密影片集」。直到去年底長子意外在手機中發現淫影，才揭發這場駭人聽聞的家庭惡行。新北地院審酌後認為，家豪身為父親，竟然持續偷拍親生女兒長達多年，且至今未向受害女兒和解、賠償或取得原諒，重判有期徒刑10年9月，可上訴。

判決指出，志豪不僅在舊家、新家都重複裝設偷拍設備，手法熟練堪稱「慣犯」。2024年底，長子使用父親手機時，驚見妹妹裸露影像，嚇得立刻通知兩人報警。警方查扣手機後，發現志豪保存大量長女、次女在浴室內更衣、沐浴時的畫面，部分甚至露出私密部位。

面對指控，志豪坦承偷拍，卻辯稱「想知道女兒在浴室做什麼」、「有經過妻子同意」，並請律師以曾有傷害前科、近年守法為由請求減刑。但法官認為，他多年偷拍親生女兒、又對家人施暴，毫無悔意與賠償誠意，難以相信有反省之心。

法官指出，家豪為滿足個人慾望，連續多年在家中浴室藏放手機，偷拍女兒如廁、洗澡，造成女兒身心受創、人格發展受損。考量他迄今毫無悔意，也未表現出修補關係的誠意，法院一審依違反本人意願拍攝少年猥褻行為電子訊號等罪，判處10年9月有期徒刑，並沒收相關手機、記憶卡及性影像。全案仍可提出上訴。