快訊／柑園國小旁工廠火警！外牆、電力設施受損　明天停課

▲樹林區柑園街工廠燃燒濃煙密布，一旁的柑園國小500名師生均安全疏散。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市樹林區柑園街一段今（6）日上午發生火警，柑園國小旁一間鐵皮工廠竄出大量火舌與濃煙，柑園國小約500名師生也緊急疏散至樹林區景觀休憩公園就地放學，由於校舍部分外牆與電力設施因高溫受損，且周邊空氣品質仍不佳，校方緊急宣布明日停課，下周一(10)日恢復上課。

火警發生於柑園街一段的工廠及緊鄰的倉庫，警消獲報後立即出動40車、93人前往搶救，所幸無人員受困，火勢已受控制，由於火勢發生時，正值柑園國小學生進行月考，濃煙迅速飄入校園，校方第一時間啟動校安機制，緊急疏散約500名師生至樹林區景觀休憩公園與活動中心，確認全員平安後宣布提前放學。

教育局初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近之二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3日內完成初步復原。

校方考量學生健康與安全，決定今、明兩日停課，預計待火調完成與校舍安全確認後恢復上課，停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生持續學習，若家長有照顧需求，學校也會提供安置與臨時照顧服務，學校也已規劃於115年1月20日（星期二）及1月21日（星期三）下午補課。教育局將持續掌握學校應變進度，並全力協助校方復原作業，確保師生安全與後續教學順利進行。