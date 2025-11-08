艋舺龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

▲艋舺龍山寺捐贈新北市850萬元震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

艋舺龍山寺長期熱心公益，捐贈消防設備不遺餘力，今8日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，龍山寺捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。

▲侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全。

侯友宜感謝艋舺龍山寺於2015年南港復興空難救援期間，得知新北市救難人員冒著低溫搜救後，捐贈新北市半乾式防寒衣供救災人員使用，並在這10年來已捐贈新北市總價值6,718萬的各式救災器材，此次捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。

消防局表示，感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。

▲侯友宜感謝龍山寺捐贈消防裝備，讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備。