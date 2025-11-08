聯合國常任代表赴海委會拜會　管碧玲：感謝長期為台灣仗義發聲

▲海委會主委管碧玲（中間）接見，馬紹爾群島John M. Silk大使（右2）、巴拉圭Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi大使（左2）、斐濟Filipo Tarakinikini大使（右1）。（圖／海委會提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

海委會主委管碧玲昨（7日）接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流。管碧玲表示，感謝三位大使長期在國際為台灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持台灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對台灣的友誼與支持。

海委會表示，主委管碧玲昨日接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，訪團成員包括馬紹爾群島常任代表John M. Silk大使伉儷、巴拉圭常任代表Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi大使伉儷，以及斐濟常任代表Filipo Tarakinikini大使伉儷，三位大使一致肯定台灣在印太區域的積極貢獻與國際角色。

海委會指出，馬紹爾群島Silk大使表示，將持續在多邊場合為台灣發聲，「排除台灣，世界就少了一個讓地球更美好的夥伴。」；斐濟Tarakinikini大使接著表示，斐濟與台灣的關係是兩個主權人民之間的夥伴關係，任何對台灣的威脅，同樣危及太平洋小島國的安全，至於，巴拉圭Scappini大使則強調，台巴關係建立在人民交心的友誼上，「我們共享家庭與信任的價值，這是雙方最珍貴的連結。」

針對三國長期以來在國際場域對台灣的力挺，管碧玲表示誠摯感謝，這些友邦與合作夥伴不僅在情誼上與台灣相知相挺，更在國際舞台上展現了「說真話、挺正義」的勇氣與格局。

管碧玲進一步提及，三國代表於2024年9月19日聯合多個國家的常任代表，致信聯合國秘書長，明確指出聯合國大會第2758號決議文並未涵蓋台灣，並呼籲聯合國應讓台灣有意義地參與國際事務、為永續發展目標（SDGs）作出貢獻。

管碧玲說，感謝各國在聯合國一般性辯論與國際論壇中多次為台灣發聲，且強調「不應因政治因素排除台灣」，讓台灣2300萬人民的聲音被世界聽見，各國對台海及印太地區和平與穩定的關切，在國際場合呼籲維護區域安全與國際法秩序，防止單方面改變現狀，這些行動不僅鞏固了國際對台灣的支持，也凸顯了台灣在維護自由與法治上的正面角色。

管碧玲強調，台灣海巡署每天都面對中國的灰色地帶行動，是印太第一線維護和平的守護者，肩負守護台灣海峽與印太航行自由的國際任務，此外，也推動海洋保育、氣候調適、藍色經濟與科研合作。

管碧玲透露，海巡署積極與《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）及《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》接軌，以行動展現台灣遵守國際規範的決心。

最後，管碧玲表示，這次交流不只是友誼的延伸，更是開啟新合作契機的起點，台灣將與理念相近的夥伴攜手，一起為印太地區的和平與永續發展注入藍色能量。