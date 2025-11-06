林佳龍宴請駐紐約聯合國常任代表團　團長：台灣是國際不可或缺一員

▲外交部長林佳龍（左六）與馬紹爾常代席克（John M. Silk，左二）大使、巴拉圭常代斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi，左七）大使、斐濟常代塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini，左五）大使等與會貴賓合影。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人應我國政府邀請，11月3日至8日訪問台灣。外交部長林佳龍5日中午設宴款待，表達我國政府及人民的誠摯歡迎之意。團長馬紹爾常代席克代表訪團成員感謝我國政府熱情邀約，肯定台灣在各領域的積極貢獻，強調台灣是國際社會不可或缺的一員。

林佳龍致詞時首先感謝馬紹爾群島及巴拉圭等友邦及理念相近國家對我國際參與的堅定支持，繼指出經我國政府及友盟國家共同努力，已有愈來愈多國家瞭解聯大第2758號決議的正確意涵，並以適當方式反對中國錯誤詮釋。此外，我國也落實「總合外交」理念，透過「榮邦計畫」積極協助友邦發展，達成共榮共贏的目標。

團長馬紹爾常代席克（John M. Silk）大使則代表訪團成員感謝我國政府熱情邀約，肯定台灣在各領域的積極貢獻，強調台灣是國際社會不可或缺的一員。巴拉圭常代斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）大使表示台灣與巴拉圭邦誼堅實且合作密切，巴國將持續堅定支持及協助台灣爭取國際參與。斐濟常代塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使認為此行有助提升對台灣的瞭解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

外交部表示，訪團成員包括馬紹爾常代席克大使夫婦、巴拉圭常代斯卡畢尼大使夫婦，以及斐濟常代塔拉吉尼吉尼大使夫婦。此行除晉見副總統蕭美琴外，並將拜會我國相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見，並與我方分享聯合國體系對相關議題的討論情形，以確保我國政策與國際趨勢完整接軌。