　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲狂笑：我不是部長

▲▼國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道）

▲國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道，下同）

記者詹詠淇／台北報導

尷尬！國民黨立委謝龍介今（29日）在內政委員會質詢海委會主委管碧玲時，不小心將其錯認為內政部長劉世芳，甚至連管碧玲提醒自己是海委會主委時也沒意識到，讓管碧玲數度笑到無法說話，管碧玲強調，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，等謝龍介終於發現自己認錯人，他才趕緊說自己在談態度問題，管碧玲笑回，「她很優秀，我會跟她學習」，講完後管碧玲依舊笑到不行。

立院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委謝龍介質詢海委會主委管碧玲時提到「負責任」態度，該妳負責的就負責，妳政務官就負責，如果是農業部負責的，就把它點出來，但農業部卻「哼」，縮起來不敢負責。管碧玲尷尬地詢問，委員在問哪件事？謝龍介回應，「我在說馬太鞍溪堰塞湖啊」。

謝龍介進一步指出，妳說這是農業部權責，農業部卻縮起來，那就沒意思，政務官如果不負責，底下事務官就會覺得都不用做，反正出事、曝光時，就有側翼幫忙講。管碧玲詢問，「你是不是記錯人？我沒有講過這些」。謝龍介自信地回應，「我沒有記錯人啦！妳說堰塞湖就是農業部的權責」。管碧玲又說，「沒耶」。謝龍介語氣堅定地重申，「妳的部分就是救災指揮中心的指揮官，我質詢妳那天，妳都忘記了？」

管碧玲滿臉困惑地回應，「我是海委會主委」，但謝龍介似乎還沒意識到自己認錯人，管碧玲不敢相信、張大嘴地說，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，管碧玲更笑到摀住整張臉，久久無法說話。謝龍介才尷尬表示，「不是劉部長喔」，並強調自己在談態度問題，「內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，管碧玲邊笑邊回，「她很優秀，我會跟她學習」，講完後管碧玲依舊笑到不行，笑了數秒後才說，「謝謝委員」。

▲▼國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道）

▲▼國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道）

▲▼國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！　陷經濟危機
獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統新人事令：張元斌接國安局政務副局長　具科技情報專長

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲狂笑：我不是部長

遲未提中選會委員新人選　阮昭雄：盼提出大家都能接受的名單

台灣各銀行恐幫中國執行「長臂管轄」？　王定宇爆「KYC」漏洞

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

行政院發函徵詢推薦中選會委員　民眾黨上網徵才：一起貢獻所長

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

總統新人事令：張元斌接國安局政務副局長　具科技情報專長

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲狂笑：我不是部長

遲未提中選會委員新人選　阮昭雄：盼提出大家都能接受的名單

台灣各銀行恐幫中國執行「長臂管轄」？　王定宇爆「KYC」漏洞

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

行政院發函徵詢推薦中選會委員　民眾黨上網徵才：一起貢獻所長

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

總統新人事令：張元斌接國安局政務副局長　具科技情報專長

遠離立霧溪！花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲畫面曝

日本天團avantgardey來台開唱！　舞台驚見「蚵仔麵線」邊吃邊跳

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

又降價了！陸金飾1g一週下跌超400元　買家嗨喊：趁現在快上車

范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！工作室帳戶她掌控…陷經濟危機

黑豹旗／雖敗猶榮！卓蘭社團隊展韌性　葉禮誌肯定投手群敢丟

黑豹旗／女隊長陳宜睫自評6.5分有點失望！男女觀念差「很難帶」

快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

更多熱門

相關新聞

海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，海委會主委管碧玲今（29日）表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，107年至114年有179隻海漂豬，其中20件是陽性，「發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理」。

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

控光電板破壞環境遭郭國文提告　謝龍介曝收到傳票：下週一準時到案

控光電板破壞環境遭郭國文提告　謝龍介曝收到傳票：下週一準時到案

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

關鍵字：

謝龍介劉世芳管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面