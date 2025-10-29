認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲狂笑：我不是部長

▲國民黨立委謝龍介質詢時把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道，下同）

記者詹詠淇／台北報導

尷尬！國民黨立委謝龍介今（29日）在內政委員會質詢海委會主委管碧玲時，不小心將其錯認為內政部長劉世芳，甚至連管碧玲提醒自己是海委會主委時也沒意識到，讓管碧玲數度笑到無法說話，管碧玲強調，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，等謝龍介終於發現自己認錯人，他才趕緊說自己在談態度問題，管碧玲笑回，「她很優秀，我會跟她學習」，講完後管碧玲依舊笑到不行。

立院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委謝龍介質詢海委會主委管碧玲時提到「負責任」態度，該妳負責的就負責，妳政務官就負責，如果是農業部負責的，就把它點出來，但農業部卻「哼」，縮起來不敢負責。管碧玲尷尬地詢問，委員在問哪件事？謝龍介回應，「我在說馬太鞍溪堰塞湖啊」。

謝龍介進一步指出，妳說這是農業部權責，農業部卻縮起來，那就沒意思，政務官如果不負責，底下事務官就會覺得都不用做，反正出事、曝光時，就有側翼幫忙講。管碧玲詢問，「你是不是記錯人？我沒有講過這些」。謝龍介自信地回應，「我沒有記錯人啦！妳說堰塞湖就是農業部的權責」。管碧玲又說，「沒耶」。謝龍介語氣堅定地重申，「妳的部分就是救災指揮中心的指揮官，我質詢妳那天，妳都忘記了？」

管碧玲滿臉困惑地回應，「我是海委會主委」，但謝龍介似乎還沒意識到自己認錯人，管碧玲不敢相信、張大嘴地說，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，管碧玲更笑到摀住整張臉，久久無法說話。謝龍介才尷尬表示，「不是劉部長喔」，並強調自己在談態度問題，「內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，管碧玲邊笑邊回，「她很優秀，我會跟她學習」，講完後管碧玲依舊笑到不行，笑了數秒後才說，「謝謝委員」。