海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

記者崔至雲／台北報導

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，海委會主委管碧玲今（29日）表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，107年至114年有179隻海漂豬，其中20件是陽性，「發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理」。

立院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

針對近期非洲豬瘟邊境管制部分，管碧玲說，最主要海巡署是邊境管理，其中分二部分，包括小三通的乘客跟貨物檢查，這部分是聯檢，配合關務署聯合檢查，海巡也有偵搜犬去聞肉片，防疫犬這陣子執勤辛苦，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，會防堵在境外。

管碧玲指出，另外就是岸際豬屍，每一隻發現的豬屍，相關人員都會穿防護衣去控制現場並採檢，依據防檢局判斷決定是否帶回去處理，但一定都會清消、焚燒、掩埋，「從非洲豬瘟至今有179案例，其中20案例是陽性，豬屍問題，做凊消，基本上去汙染豬場機率較低，非常重視處理SOP，基本上是假設發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理。」

另，針對海纜問題，管碧玲說，目前數發部有設計一個網站，網站上可以看到受損的海纜，從網頁可以看到8月到10月都有這個現象，10月份有3次，其中只有一次確實認為是有疑義，目前已把嫌疑船船長帶回偵訊，另外有兩次證明，中華電信掌握都是自然劣化受損。

管碧玲說，海纜勤務很多，有時候會做白工，就是出去後發現沒有嫌疑船，是自然劣化或風浪造成斷裂，「大家放心，我們都會很認真事前預防，認真去現場查」。