川普加薩和平計畫「第二階段」曝光　擬提案派多國部隊進駐2年

▲ 以哈已同意並實行川普加薩20點計畫第一階段。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國據報正在聯合國安全理事會推動一項決議草案，計劃在加薩走廊部署國際穩定部隊長達2年，並建立過渡治理機構。這項提案被視為川普政府加薩停火計畫第二階段，據報已和部分國家分享，但仍在修改階段，尚未正式提交安理會15個成員國進行談判。

根據《路透》4日看到的文件，這份長達2頁的決議草案授權成立「和平委員會」過渡治理機構，並允許建立一支臨時的國際穩定部隊（ISF），該部隊將獲得「採取一切必要措施」的權限，在聯合國術語中代表可使用武力執行任務。

國際穩定部隊職責範圍包括保護平民和人道主義救援行動、確保和以色列與埃及邊境安全，以及訓練和支援「經過審查的巴勒斯坦警察部隊」。該部隊將負責穩定加薩走廊的安全局勢，手段包括國家武裝組織非軍事化及必要時永久銷毀武器。

美國國務院發言人對此表示，仍在與聯合國安理會成員及其他夥伴討論如何實施川普總統加薩計畫，並拒絕對「據稱洩露的文件」發表評論。川普政府此前已排除派遣美軍進入加薩走廊的可能性，轉而與印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及、卡達、土耳其和亞塞拜然等國協商，尋求對這支多國部隊的貢獻。

以色列與哈瑪斯一個月前已就川普加薩20點計畫第一階段達成協議，即實現停火並進行人質交換，但哈瑪斯尚未表明是否同意他們過去拒絕的解除武裝及加薩走廊非軍事化。

根據決議草案，國際穩定部隊將在和平委員會同意的統一指揮下部署，並與埃及、以色列密切協商，就詳細任務和兵力協議達成一致。不過目前仍不清楚阿拉伯國家和其他國家是否準備向國際部隊派遣軍隊，而以色列此前已多次反對部署土耳其軍隊。

重建工作方面，草案呼籲世界銀行和其他金融機構提供財政資源，支援加薩走廊重建與發展，「包括為此目的設立由捐助者管理的專門信託基金。」

目前仍不清楚美國何時會將決議草案提交安理會表決，根據聯合國程序，決議案需要至少9票贊成，且美國、英國、法國、俄羅斯及中國等常任理事國不得行使否決權才能通過。