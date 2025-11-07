　
海廢治理無國界！海委會首度跨海交流　4國分享海洋垃圾變黃金

▲▼海委會首度赴泰交流，4國分享海洋垃圾變黃金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海委會首度赴泰交流，台、日、韓、泰國分享海洋垃圾變黃金實體案例。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海洋委員會籌組的「印太海廢平台」今年9月剛與印尼智庫簽署合作，目的在於強化海洋塑膠廢棄物治理效能，此合作平台又有新進展，11月5、6日首度跨海到泰國舉辦工作坊，集結台、日、韓、泰4國家及國際重量級NGO，分享各國對於海洋廢棄物回收的成功案例。海委會主委管碧玲強調，海廢治理無國界，更不能單打獨鬥，台灣將持續努力，目標是成為印太區域的「韌性海洋夥伴」。

為促進印太沿岸國家共同面對跨國海洋污染物問題，海洋委員會於2024年籌組「印太區域海廢合作平台」，串連印太區域國家，提供非政府與半官方合作平台，讓政府單位、學術、非政府組織都能藉此平台進行技術交流。

經過一年多的協作，海委會首度跨海，11月5日、6日在泰國曼谷舉辦「2025印太海洋臺泰韌性夥伴研習營」， 匯聚來自台、日、泰官方、學界及國際非政府組織，針對海廢回收機制、科學監測與社會動員等主題，分享各國具體、有感的成功案例。

▲▼海委會首度赴泰交流，4國分享海洋垃圾變黃金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲與會專家登上小船撈拾河面漂浮垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

海委會指出，泰國的成功模式成為研習營亮點，企業生產者 Starboard 分享了與在地志工社群 Trash Hero Bangkok 的合作下，以海廢製作出價格不菲的「高價值衝浪板」，完美展示公私協力的力量，不僅大幅提升「藍色循環經濟」的可行性，更讓在地漁民和社群從海廢回收得到實質收益，真正兼顧在地生計及海洋保育。

海委會表示，來自台灣的廢棄保麗龍漁具再製而成的「海廢招財貓公仔」，曾在今年8月台灣文博會驚豔亮相，並於9月代表台灣遠赴日本參展。它不僅成為與會者爭相討論的話題主角，更以「廢物變招財」的設計理念，完美展示了台灣如何用文創經濟將廢棄物轉化為焦點產品。

▲▼海委會首度赴泰交流，4國分享海洋垃圾變黃金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣利用廢棄保麗龍漁具再製而成的「海廢招財貓公仔」。（圖／海委會提供）

海委會主委管碧玲表示，台灣將持續透過平台深化與日本、韓國、泰國等夥伴的合作意向，在廢棄漁具的議題上，不僅要分享成功經驗，更要推動逐步與泰國、印尼等東協國家的公私部門建立制度化的對話機制，確保區域在「減量、回收與循環應用」的合作能持續強化。

