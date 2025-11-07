非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

▲非洲豬瘟解禁恢復屠宰拍賣首日，桃園市府農業局、消保官與經發局等單位針對桃園黃昏市場展開聯合稽查，了解豬肉價格供需。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對非洲豬瘟全台實施活豬禁運、禁宰令達15天，隨著疫情清零，活豬禁運令昨天中午解禁，今（7）日零點起恢復豬隻拍賣與屠宰，桃園市肉品市場依農業部管制頭數基準，今日拍賣總計2573頭豬，桃園市府由農業局、經濟發展局、衛生局及消保官等，針對桃園黃昏市場展開聯合稽查，視察豬肉價格供應狀況，實際查訪後售價與疫情前相仿，價格相對平穩。

市府農業局指出，開放首日豬隻拍賣價格，平均每公斤約110.43元，為避免豬肉價格哄抬與穩定市場行情，為供銷人（豬農）、承銷人（廠商）、消費者三向把關，農業局今天下午派員前往桃園區某黃昏市場，視察豬肉攤商價格及供應狀況，經多家訪價結果，豬肉價格於疫情前後售價相同，並未有漲價情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市府農業局、消保官與經發局等單位今天下午在黃昏市場展開聯合稽查。（圖／市府農業局提供）

農業局表示，近期受非洲豬瘟防疫措施及休市影響，畜牧場內可上市豬隻累積增加，為避免開市後短期大量出豬、供過於求導致價格大幅波動，影響豬農收益，農業局配合中央產銷調節措施，以秩序出豬與均衡供應為原則。

桃園市肉品市場今日進場2573頭豬隻進行拍賣，平均價格為每公斤110.43元，市府後續將持續監督豬隻供需及市場價格。農業局呼籲，目前透過公開拍賣及屠宰的國產豬肉皆有合格獸醫師檢驗，品質把關良好，請民眾安心選購。