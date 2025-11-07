　
非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

▲非洲豬瘟解禁恢復屠宰拍賣首日，桃園市府農業局、消保官與經發局等單位針對桃園黃昏市場展開聯合稽查，了解豬肉價格供需。（圖／市府農業局提供）

▲非洲豬瘟解禁恢復屠宰拍賣首日，桃園市府農業局、消保官與經發局等單位針對桃園黃昏市場展開聯合稽查，了解豬肉價格供需。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對非洲豬瘟全台實施活豬禁運、禁宰令達15天，隨著疫情清零，活豬禁運令昨天中午解禁，今（7）日零點起恢復豬隻拍賣與屠宰，桃園市肉品市場依農業部管制頭數基準，今日拍賣總計2573頭豬，桃園市府由農業局、經濟發展局、衛生局及消保官等，針對桃園黃昏市場展開聯合稽查，視察豬肉價格供應狀況，實際查訪後售價與疫情前相仿，價格相對平穩。

市府農業局指出，開放首日豬隻拍賣價格，平均每公斤約110.43元，為避免豬肉價格哄抬與穩定市場行情，為供銷人（豬農）、承銷人（廠商）、消費者三向把關，農業局今天下午派員前往桃園區某黃昏市場，視察豬肉攤商價格及供應狀況，經多家訪價結果，豬肉價格於疫情前後售價相同，並未有漲價情形。

▲桃園市府農業局、消保官與經發局等單位今天下午在黃昏市場展開聯合稽查。（圖／市府農業局提供）

▲桃園市府農業局、消保官與經發局等單位今天下午在黃昏市場展開聯合稽查。（圖／市府農業局提供）

農業局表示，近期受非洲豬瘟防疫措施及休市影響，畜牧場內可上市豬隻累積增加，為避免開市後短期大量出豬、供過於求導致價格大幅波動，影響豬農收益，農業局配合中央產銷調節措施，以秩序出豬與均衡供應為原則。

桃園市肉品市場今日進場2573頭豬隻進行拍賣，平均價格為每公斤110.43元，市府後續將持續監督豬隻供需及市場價格。農業局呼籲，目前透過公開拍賣及屠宰的國產豬肉皆有合格獸醫師檢驗，品質把關良好，請民眾安心選購。

【腳踏車超人謝謝你】拐杖老人站斑馬線不敢過馬路　弟弟見狀下車暖心扶人慢慢走

相關新聞

立冬豬價看漲3至5％　黃加安：供應回穩、春節前可望小漲

立冬豬價看漲3至5％　黃加安：供應回穩、春節前可望小漲

禁宰15天後，全台肉品市場今日全面復拍，象徵非洲豬瘟疫情緊張期暫告一段落。全國養豬重鎮雲林今（7）日上午開出頭香，雲林肉品市場一早湧入眾多豬農與承銷人，市場內此起彼落的拍賣聲，宣告地方產業重新啟動。歷經近7小時交易，全場共拍出2647頭豬，規格毛豬每公斤均價98.92元作收，氣氛穩定而熱絡。

禁宰15天體重增8kg　雲林解封首拍2650頭豬

禁宰15天體重增8kg　雲林解封首拍2650頭豬

大安肉品市場拍出629隻豬平均價98元

大安肉品市場拍出629隻豬平均價98元

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

