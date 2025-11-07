桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局在網路巡邏查出有標榜外籍美女煽情廣告，經蒐證確認後於昨（6）日向桃園地院聲請搜索票，分別前往桃園區2處大樓攻堅，當場查獲12名應召女子，其中6人正與男客進行性交易，現場起出保險套等證物，應召女中有6名是越南籍女子，其中5人已逾期居留，其餘為台灣女子，其中應召站由丁姓女子經營，偵訊後分別依妨害風化罪嫌移送桃檢偵辦，其餘則依違反社維法裁罰，6名越南女子則移送桃園專勤隊收容。

▲桃園警分局昨天下午持法院核發搜索票分別在桃園區兩處攻堅，現場有應召女躲在布簾後仍被查獲。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局同安派出所所長謝惟靈日前根據情資，41歲丁姓女子為首的應召集站，選擇在隱密性較高社區公寓設立據點，再透過標榜外籍美女等煽情廣告在網路上招引客人。警方監控後成立專案小組進行監控蒐證，經蒐證完成掌握應召站運作模式，昨天向法院聲請搜索票進行攻堅。

昨天下午2時30分許，專案小組兵分2路分持搜索票在桃園區莊一街、南平路兩棟藏身大樓內應召站同步攻堅查緝。其中在莊一街據點，員警由毀損玻璃門潛入直衝二樓，應召女見員警出現，立即逃往浴室甚至樓梯間躲藏，員警見布幕後藏人，掀開同女子高喊「我在睡覺」，但仍難逃員警查緝。

▲桃園警分局昨天下午持搜索票在桃園區兩處攻堅，現場起獲保險套、潤滑油等證物。（圖／桃園警方提供）

第二處在南平路大樓內，員警埋伏據點旁，俟房內人員外出時立即一擁而上，將人員推入屋內查緝，當場查獲多名應召女，現場起出保險套等證物；本次行動共查獲12名應召女，包括6名越南籍，其中5人為逾期居留，另還有6名本國籍，年齡分別為25歲至40歲之間，男客6名，其中6名男客被查獲時正在進行性交易，見員警進入當場忙著穿衣穿褲遮掩重點部位。

▲桃園警分局昨天下午持搜索票在桃園區兩處攻堅應召站，現場起出潤滑液等證物。（圖／桃園警方提供）

警方將現場12名應召女與6名男客分別依違反社違法裁罰，外籍女子則移送桃園專勤隊收容，負責人丁姓女子與工作人員則依妨害風化罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局強調，為淨化轄區治安強力執行「靖黃專案」，今年度迄今已查獲妨害風化案件39件、移送法辦111人，桃園警方將持續加強掃蕩違法場所，確保市民擁有健康、安全生活環境。