桃園南門市場大火攤商召開自救會　受損攤商拚明年春節前復業

▲桃園市南門市場前晚發生大火，市場攤商自治會今天上午召開自救會，上百攤商到場參與。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名南門市場5日晚間發生大火，火勢延燒4個多小時至凌晨才被撲滅，導致多達五十餘個攤位被燒毀。南門市場自治會今（7）日召開自救會，上百攤商出席希望盡速恢復營業，市府經發局也列席回應，今已啟動建築物結構、水電安全全面體檢，原則上未受影響攤商一週內先開業，已燒毀攤商則受損攤商提供最快速、最彈性復業選項，原則上力拼在明年農曆春節前恢復營業。

桃園南門市場大火案，攤商今天上午召開自救會，多位市議員也列席關心，市府經發局副局長陳炳仲也列席聆聽。上百位攤商到場，希望市府能替受害攤商爭取財損補償與求償，並盡快恢復營業，讓大家在過年前能有收入；公有攤商則抱怨指稱，部分私人攤販因瓦斯桶、雜物亂堆，甚至導致電線走火釀禍，讓公有攤商飽受無妄之災，希望市府拿出公權力整頓。

▲桃園市南門市場前晚發生大火，市場攤商自治會今天上午召開自救會，有攤商向經發局市場科科長陳慶仁詢問。（圖／市府經發局提供）

經發局副局長陳炳仲表示，進入災後復原階段第2天，市府盡量壓縮火場鑑識時間，今天已啟動建築師、結構安全技師，針對建築物安全進行體檢，確保建築物在安全無虞狀況下，會盡快啟動復電讓攤商盡快恢復營業。其次將所有作業時間壓縮到最短，希望目標朝向讓攤商都能夠盡快恢復營業。

▲桃園市經發局副局長陳炳仲受訪說明市府處理南門市場攤商災後復原作業。（圖／市府經發局提供）

此外，南門市場目前有兩種狀況，第一種是未被波及攤商，在水電檢查、安全復電後即可恢復營業，目標則期待在一週內；若已經燒燬攤商部分，則涉及整體受損建物，在保險都確定後，希望要拆除拆除場地與復原等階段，市府會以臨時方法讓攤商能夠盡快的來做復業，原則上盡量希望能在明年農曆春節前完成恢復營業。