討14萬債務餐廳滾水淋頭「凌虐5小時」　惡逼跨海借款還錢下場曝

▲桃園市王姓女子不滿劉女積欠14萬餘元未還，去年7月夥同王姓男子藉故拘禁，藉故以沸水澆淋、毆打，命劉女與其女兒借款還債，凌虐5小時後才放人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子不滿劉姓女子積欠14萬餘元久未歸還，去年7月夥同王姓男子設局邀宴，藉故拘禁限制自由後以沸水澆淋、毆打，還命劉女與其女兒去借錢來還，劉女不堪凌虐向大陸親友借款轉帳至指定帳戶，王女等人凌虐5小時後才放人。桃園地檢署調查時，認定兩人犯行明確，依強暴方式剝奪他人行動自由、強盜罪嫌起訴，並向法院分別具體求刑9年6月、10年6月。

檢警調查，51歲王姓女子與劉姓女子有債務糾紛，不滿劉女積欠14餘萬元債務甚久，去年7月18日中午夥同34歲王姓男子，設局邀宴劉女在桃園區文化街某處餐廳聚餐，劉女不疑有他欣然赴約。劉女到場後，現場有王女、王男與另名真實姓名年籍不詳男子在場。

王女、王男順利誘騙劉女到場後，竟以強暴方式剝奪人之行動自由，王男禁止劉女離去，王女則藉故離開前往他處，王男質問劉女為何積欠債務不還，隨即出手掌摑劉女多下，劉女雖哭泣求饒，王男絲毫不理會，王男持滾燙沸水澆淋劉女身體多處，致使劉女承受身體痛楚，劉女隨即以電話聯繫大陸親友籌款清償債務，王男才通知王女現身，劉女向大陸友人借得人民幣2萬元，轉帳至王女指定之銀行帳戶後，剩餘約合人民幣1萬6700元之債務尚未結清，王女再度持沸水澆淋劉女，命其繼續籌錢。

劉女聯繫在大陸地區之女兒，請女兒協助償債，女兒得知媽媽遭王女等人拘禁及受人身攻擊後，痛斥2人行為已觸法，但2人仍置之不理，甚至仍出手毆打劉女，讓劉女連繫女兒，藉此讓其女兒知悉劉女當下處境，劉女女兒隨即向友人借款人共計1萬1千元，轉帳至王女指定銀行帳戶後，王女等人認為已收到債務起討債目的已達，於同日傍晚5時許讓劉女離去。劉女重獲自由後隨即向大溪警方報案處理。

桃檢調查時，王女、王男矢口否認犯行，針對案情避重就輕，但檢方認為2人犯行明確，偵結依《刑法》以強暴方式剝奪他人行動自由、強盜罪嫌起訴。檢方認為被告不思以合法方式主張權利，反而以殘酷之方式對待告訴人，被告2人犯後態度不佳，具體向法院求刑，就強暴方式剝奪他人行動自由部分判處被告王女、王男有期徒刑2年、2年6月，強盜部分則求刑王女、王男有期徒刑7年6月及8年，以資懲儆。