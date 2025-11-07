立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

▲歷經15天禁宰後，雲林肉品市場再度開拍，象徵產業回歸正軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

禁宰15天後，全台肉品市場今日全面復拍，象徵非洲豬瘟疫情緊張期暫告一段落。全國養豬重鎮雲林今（7）日上午開出頭香，雲林肉品市場一早湧入眾多豬農與承銷人，市場內此起彼落的拍賣聲，宣告地方產業重新啟動。歷經近7小時交易，全場共拍出2647頭豬，規格毛豬每公斤均價98.92元作收，氣氛穩定而熱絡。

經過半個月的禁宰期，不少豬車一早便載著豬隻進場。雲林肉品市場總經理黃加安指出，今日規格豬均重為128.5公斤，相較疫情發生前約120公斤的均重，增加約8公斤，顯示豬農在禁宰期間飼料餵養得宜，豬隻健康情形穩定。「原本預期會增加10公斤以上，但實際並沒有，代表豬隻並未過度肥重，對市場供應反而是好事。」他說。

根據雲林肉品市場統計，今日均價98.92元，與禁宰令前一週（10月16日至22日）相比，較該週最高價10月21日的96.65元上漲2.27元，相較最低價10月22日的86.13元則上漲12.79元，漲幅達15％。

黃加安分析，立冬後氣溫下降，豬隻食慾會增加、飼料攝取量提高，成長速度加快，市場供應量也將隨之增加，預估價格將呈現3至5％的波動。「目前行情算是穩中帶漲，接下來天氣冷，需求穩定，價格應該會逐步回穩。」

對於累積的供應壓力，黃加安坦言，15天禁宰期所積壓的豬隻數量，仍需要2至3個月時間消化。由於明年春節落在2月中旬，屆時傳統市場與加工業者備貨需求上升，預估屆時豬價可能再度上修。「春節前應該會有一波小漲，但幅度不會太劇烈，整體仍屬健康市場。」

現場承銷商則表示，市場恢復後拍賣秩序良好，價格合理，買氣漸回，雖然近來飼料成本高漲，但整體交易氛圍「比想像中樂觀」。有豬農笑說：「總算可以出豬了，看到拍賣牌上跳出的數字，心裡那口悶氣也散了！」業者普遍認為，禁宰解除後市場將回歸正常節奏，但防疫警戒仍不可鬆懈。

