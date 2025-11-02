　
地方 地方焦點

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

▲板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜前往參拜祈福，祈求媽祖保佑市民安居樂業。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋慈惠宮今（2日）舉辦2025文化交流慶典「慈惠宮、拱天宮 百年會香」祈福踩街活動，新北市長侯友宜親自前往參拜祈福，他致詞時表示，這次板橋慈惠宮與苗栗白沙屯拱天宮聯合舉辦百年會香，象徵宗教文化的傳承與交流，連續3天在土城、中和、板橋繞境祈福，許多信眾前來朝聖，祈求媽祖保佑新北市政順利、民眾安居樂業。

侯友宜說，板橋慈惠宮是板橋區重要的信仰中心，他每年也都會來參拜祈福，廟方長年熱心地方公益，除捐贈物資幫助弱勢家庭，也提供學生獎學金，並捐贈救護車及救災破壞器材等，秉持媽祖慈悲濟世的精神回饋社會。

▲板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香。（圖／新北市新聞局提供）

▲板橋慈惠宮與苗栗白沙屯拱天宮聯合舉辦百年會香，象徵宗教文化的傳承與交流。

民政局表示，新北市主副祀媽祖宮廟逾300間，顯示媽祖受到信眾的高度擁戴，此次邀請白沙屯拱天宮媽祖北上共襄盛舉，希望藉由祈福踩街與聖誕遶境等活動，弘揚媽祖濟世精神。

民政局指出，板橋慈惠宮長期致力於社會公益，推動教育文化、福利服務、慈善救濟等工作，已連續多年榮獲內政部績優宗教團體「宗教公益獎」肯定，同時榮獲新北市政府績優宗教團體「公益慈善」及「社會教化」獎項，充分展現宗教在地公益的貢獻。

▲板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香。（圖／新北市新聞局提供）

▲板橋慈惠宮2日舉辦2025文化交流慶典「慈惠宮、拱天宮 百年會香」祈福踩街活動。

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

板橋慈惠宮白沙屯拱天宮媽祖百年會香侯友宜

