新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

▲民進黨議員張嘉玲對新北市府「封存」來自染疫案場80公斤肉品，而非「即時銷毀」，表達不滿。（圖／民進黨議員張嘉玲提供）



記者崔至雲／新北報導

台中一家養豬場爆發非洲豬瘟，新北封存來自染疫案場肉品80 公斤。民進黨議員張嘉玲今（29日）在議會質詢時要求市府銷毀封存肉品，不過市長侯友宜認為，應待檢驗出來才銷毀；讓張嘉玲不滿說，新北市對於80公斤豬肉是堅持要驗什麼？今天已經10月29日還沒銷毀，難道要封存到3年後等病毒消失嗎？還是要等行政院公文才要去銷毀？

張嘉玲表示，新北市府一直糾結農業部是否能幫忙檢驗封存80公斤的豬肉，是否含有非洲豬瘟病毒，但10月27日中央應變中心第39次會議，行政院政務委員陳時中就表示「對於染疫案場肉品與再製加工品的處理措施，採取最嚴苛標準一律銷毀。」並強調防疫期間檢驗措施一定要有精確目的性，關於相關的肉品就是銷毀，斷絕任何可能的傳播風險。

▲張嘉玲秀中央作戰計畫明白指示「一律迅速銷毀」，新北市府不該再等。（圖／民進黨議員張嘉玲提供）

張嘉玲說，新北市對於80公斤豬肉是堅持要驗什麼？今天已經10月29日還沒銷毀，難道要封存到3年後等病毒消失嗎？還是要等行政院公文才要去銷毀？

侯友宜表示，本來就是要檢驗出來才銷毀，這樣才比較安心，希望中央協助檢驗。中央10月26日召開防疫會議時，當時就視訊向行政院長卓榮泰反映，請求協助檢驗肉品，但卻未獲回應。

不過，張嘉玲會後秀出行政院的中央作戰計畫，並透過社群平台回應侯市長「顯然有誤會」。她指出，侯市長說在10月26日會議上，他提到查扣豬肉送檢驗非洲豬瘟病毒的事情，但行政院長卓榮泰沒有裁示回覆，可是26日卓院長在台中非洲豬瘟中央前進應變所視導工作小組會議，於會後召開記者會時就提及了，「如發現可疑或確診個案及『產物』，必須一律迅速銷毀」。所以她也再次拜託行政院，在今天工作會議上，盡快再一次給新北市及其他縣市「一律銷毀」的指引，以有效防堵病毒的擴散。