疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

記者蘇晏男／新北報導

台中梧棲一家養豬場爆台灣首例非洲豬瘟，疑似混有該案場的豬隻經屠宰後售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游共688公斤，其中468公斤已賣出。新北市長侯友宜今（26日）表示，220公斤沒有賣出中，140公斤特別請廠商退回上游彰化分切場，另外80公斤是豬排，已就地封存，希望中央協助檢驗是否有非洲豬瘟病株。

新北市衛生局23日表示，針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠的豬肉流向本市共計約688公斤，其中220公斤未售出，已要求業者即刻停止販售，其餘已全數售出。

行政院長卓榮泰26日親主持非洲豬瘟中央災害應變中心會議，侯友宜以視訊出席。侯友宜向卓榮泰回報表示，220公斤沒有賣出中，140公斤特別請廠商退回上游彰化分切場，另剩餘的80公斤是豬排，已置於倉儲就地封存，希望中央協助檢驗這80公斤豬肉是否有非洲豬瘟病株。

新北市府昨也表示，持續針對市售食品通路加強查核肉品來源及防疫宣導，截至10月24日，共計查核35家業者，均無使用來路不明的肉品。衛生局提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會影響食品安全，烹調時豬肉務必徹底加熱完全煮熟，民眾無須過度恐慌。

新北市府說，為配合中央「全面禁止廚餘養豬」政策，環保局已確保本市產生之養豬廚餘全數改由焚化處理。統計自10月22日至24日下午2時，共計處理128車次、518公噸廚餘，處理作業正常順暢。此外，環保局於24日完成轄內37家養豬場再次訪視與防疫宣導，持續督導飼養環境清潔消毒，落實場區自主防疫措施，防止疫情入侵。