全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文交接。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨全代會今（1日）登場，新任黨主席鄭麗文宣誓就職，不過，外界關注到，今日許多地方首長均未出席，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等。會後，鄭麗文接受媒體訪問時表示，昨天都有跟今天無法出席的縣市長通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，「大家的心是相通的，我們的心是連在一起的」。

對於盧秀燕、侯友宜、張善政今未出席全代會。鄭麗文表示，大家不用有太多聯想，昨天幾位今日沒法出席的縣市長都有通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，大家的心是相通的，我們的心是連在一起的，同時他也跟縣市長講，國民黨會永遠做堅實的後盾，當他們在為民奔波的時候、當他們在第一線艱苦奮戰的時候，國民黨絕對會做他們最堅實的後盾。

鄭麗文說，非常感謝放假日都沒有休息的縣市長們，他們所開出來的亮麗執政成績單，也是國民黨最重要的成績單，沒有問題，國民黨跟縣市長們溝通完全沒有問題的。

另，針對剛剛致詞時，馬英九似乎有拭淚？鄭麗文說，今天整個現場氣氛的確是非常感性，整個世代傳承的過程中，過去包括馬英九在內的歷任主席，陪伴國民黨度過過去風風雨雨的年代，相信每個人感觸都非常深刻，曾經歷經巔峰光榮的時期，也曾經走過最黑暗陰冷的谷底。

鄭麗文提到，今天可以感受到，大家心情是一樣的，熱情澎湃，雖然肩上任務非常沈重，但是大家士氣高昂、無畏無懼，相信馬總統在內，都被現場氣氛感染了，希望延續今天的士氣、決心，堅毅走出一條康莊大道。

