社會 社會焦點 保障人權

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

記者許力方／綜合報導

萬聖節前夕傳怪事，有騎士日前行經基隆中山隧道時，瞄到路旁有一團鬼影，全身黑漆漆還留著一頭長髮，一動也不動站在隧道內，他以為自己撞鬼，嚇得跑去媽祖廟拜拜。畫面在網路引發瘋傳，警方為釐清案情調閱監視器發現，事發前真的有3人到場，但沒有變裝、穿著正常，初步依照違規停車開罰。

網友透過臉書「靈異公社」分享這個「真實故事」，他稱前一晚經過基隆仙洞一處隧道時，騎車到一半突然看到一個黑色人影，而且頭部是向內，當下覺得怪異，後來又回到現場確認，沒想到一回頭就發現黑影頭向外轉了，拍下了照片，覺得毛毛的就快速離開現場。

▲▼騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人。（圖／翻攝靈異2公社）

▲▼騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人。（圖／翻攝靈異2公社）

▲騎士半路見「隧道有鬼」嚇崩，恐怖黑影照瘋傳。（圖／翻攝靈異2公社）

照片引發瘋傳，還有不少路過民眾聲稱「真的不是AI，昨天經過有看到。」基隆當地社團也議論紛紛。目擊者29日受訪時直指，那個黑影就面對車道，事後他越想越不安，還特別去媽祖廟拜拜，求籤得到聖筊，得知是人為才稍微安心。

對此，基隆警方局說明，截至目前沒有接獲任何報案或求助案件，按為了釐清網傳事件真偽，已主動派員前往現場勘查，並將調閱周邊監視器畫面，釐清是否有人為因素或其他可疑情形，也加強該路段及周邊地區巡邏勤務，確保用路人安全。

經警方調閱監視器畫面發現，原來當時確實曾經有3人出現在現場，1人駕車、一對男女下車，男方幫女子拍照後立即搭上車離去，其中一人就是留著黑長髮，穿著一身黑，在隧道內站著「沒有戴面具」，穿著正常打扮，初判沒有變裝。有關車輛違規停在隧道內，將依照道路交通處罰條例55條開罰，是否涉及到社維法，警方還要再調查，3人將前往基隆港警隊到案說明。

▼警方調閱監視器，拍到事前有3個人在現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人。（圖／記者郭世賢翻攝）

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

基隆中山隧道鬼影黑影媽祖萬聖節

