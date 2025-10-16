新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

▲2026年起新北首推「雙保（飽）PLUS健檢福利政策」，全面守護新北市農漁民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為照顧農漁民健康，新北市提供符合資格的農漁民長者每兩年一次的免費健康檢查，新北市長侯友宜今（16）日至新北市聯合醫院三重院區訪視關懷時宣布，2026年1月1日起，新北首推「雙保PLUS健檢福利政策」，全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查更由市府全力協助，成為農漁民安心工作、健康生活最堅實的後盾。

新北市農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，經過多年健檢累積的經驗，針對農漁民長者常見健康問題，第一階段健檢規劃包括理學檢查、血液生化、癌症篩檢、肺部電腦斷層及心血管鈣化指數分析等項目，市值超過1萬6,000元，心血管鈣化指數越高代表心血管栓塞機率越高，之後經醫院專業評估進行第二階段冠狀動脈攝影。

▲侯友宜16日至新北市聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查。

侯友宜表示，農漁民長期承受勞力負荷與氣候影響，容易導致心血管疾病，因此市府推動「心血管二階段檢查PLUS」，除了心血管鈣化指數分析與冠狀動脈攝影等檢查外，更新增心衰竭指數檢查（Pro-BNP），透過抽血分析可提早發現心臟衰竭風險，有效降低突發性危險，保障生命安全。他提醒符合資格的農漁民踴躍參加健檢，透過定期檢查，讓自己與家人都安心。

新北市立聯合醫院表示，農漁民長者健檢自2024年起辦理心血管二階段檢查，在去年二階段冠狀動脈攝影檢查受檢的406人中，有3位長者在檢查後發現有冠狀動脈嚴重鈣化情形，經醫師進一步診斷後安排裝設心導管支架，降低長者因心臟病猝死風險。

新北市農業局表示，農漁民長者健檢受檢資格為設籍本市滿50歲之投保農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員（原住民農漁民為滿40歲以上），每2年可免費健檢1次。新北市除了持續推動農漁業政策促進農漁業蓬勃發展之外，守護農漁民的身體健康更是重中之重的任務，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，鼓勵農漁民長者向所屬農漁會報名健檢顧健康。