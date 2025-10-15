新北水利局全國下水道評鑑獲特優　市政會議獻獎

▲2025年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑勇奪特優，15日市政會議由水利局長宋德仁（左3）率隊將優異成果獻給市長侯友宜。（圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局參加2025年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，獲得特優殊榮，不僅彰顯市府對施工安全的高度重視，也展現承攬廠商在安全執行上的專業能力，今（15日）市政會議中，由水利局長宋德仁率隊將優異成果，獻給市長侯友宜。

水利局長宋德仁指出，下水道工程的局限空間作業涉及高風險，市府始終將其視為職安的重中之重，新北嚴格遵循作業規範，具體落實「作業前檢點、進坑中監測、完工後復原」的完整程序，現場不僅確實執行氣體檢測、充足的通風設備架設，以及完善的安全防護設施，更關鍵的是建立了多層次監督機制，從工程人員到現場監工，每一步工序都必須符合標準作業流程，展現出專業與紀律，獲得評審委員一致高度肯定。

水利局表示，內政部國土管理署自2022年起舉辦此項全國性評鑑，至今已邁入第三屆，旨在透過經驗分享與互相學習，共同提升從業環境的安全性，新北獲獎，成功扮演了標竿示範的角色，有效鼓勵各縣市重視下水道從業環境安全性，共同強化局限空間作業設備與技能，以保障第一線工程人員的安全，期許達成「零事件、零職災」的目標。

新北水利局致力於完善城市基礎建設，同時也落實職業安全措施，視為首要任務，榮獲特優不僅是階段性成果的肯定，更是未來持續精進的動力，水利局將持續要求各工程承攬廠商，打造一個更安全、更專業、更有效率的下水道作業環境。