新北啟動秋冬安全行計畫　侯友宜：讓市民行得更安全、安心

▲新北市長侯友宜主持10月份道安會報。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）主持道安會報時表示，新北市正式啟動「秋冬安全行計畫」，各道安小組與區公所將持續針對機車、高齡者及行人等高風險族群加強宣導「不超速、不搶快、保持安全距離」等觀念，全面防制交通事故發生，守護用路安全。

侯友宜也感謝道安團隊的努力，他說，從7、8月的「機車安全月」到9月的「交通安全月」，各單位積極落實宣導與執法措施，已見顯著成果；其中7至8月機車及微型電二輪車事故死傷數較2024年同期減少503人（-6%），另外1至9月A1事故死亡人數也較2024年同期減少2人（-1.8%）。

侯友宜強調，10月起接續推動的「秋冬安全行計畫」，將針對重點族群及肇事主因持續強化防制作為，期望讓市民「行得安全、行得放心」。

新北市新工處在今天會中並就淡北道路工程提出專案報告，重點聚焦施工期間的交通維持與安全管理。侯友宜表示，淡北道路是串聯淡水與北投的重要建設，完工後可有效紓解交通壅塞、促進地方發展。

侯友宜特別指示新工處於施工期間務必依核定計畫落實交維措施，並針對關渡橋下台2線等交通敏感路段持續精進，兼顧「用路人通行安全」與「工程依序進行」併重，並指示交通局、警察局定期查核督導，確保施工期間交通順暢與安全，共同達成「安全零缺失」的交維目標。