新北最大場就博會10／18登場　70廠商釋出3500職缺等您來

▲因應美國關稅挑戰，基北北桃四市聯手啟動就博會，70廠商徵才拚韌性升級。

記者郭世賢／新北報導

為因應美國關稅挑戰，基北北桃四市攜手啟動「四城同行．韌性升級」系列活動。作為系列重點之一，新北市將於10月18日在三重綜合體育館盛大舉辦就業博覽會，並首度進行四市連線直播。現場集結70家優質企業，包括鼎泰豐、星巴克、路易莎、王品集團及欣興電子等，合力釋出超過3,500個工作機會，全力協助求職者逆風前行，開創職涯新局。

勞工局長陳瑞嘉表示，基隆市、新北市、台北市與桃園市皆為出口導向比例高的都會區，關稅政策勢必對地方經濟造成衝擊，並連帶影響勞工生計。因此，今年4月份四縣市合作交流平台會議在勞政面向達成合作策略，透過即時掌握產業脈動與在地勞工需求，讓企業找到好人才、勞工找到好工作，提升整體就業率。

就服處補充說明，本次徵才廠商中以旅宿餐飲業為最大宗，職缺占比達4成；其次為零售量販業，占比2成5。包括全家便利商店、六角王座、欣興電子等企業，皆提供破百職缺積極招募人才。在薪資方面，大樹醫藥提供月薪上看75K徵求門市藥師、鼎泰豐開出起薪62K招募料理主廚、上洋產業則以月薪50K起徵求開發工程師，歡迎求職者把握面試機會。

活動現場還設有免費「職涯講座」，教導如何讓面試官留下好印象，幫助求職者順利錄取理想工作；並搭配「履歷健診」攤位，由專業職涯老師為民眾升級求職技能，打造專屬履歷。同時也提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」等專案諮詢，協助暫離職場的婦女及中高齡求職者補充就業能量，順利重返職場。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。