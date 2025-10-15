　
地方 地方焦點

從人力到健康福利全面加碼　侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾

▲從人力到健康福利全面加碼 侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市府自2026年起，分四年新增227名清潔隊員、添購88輛清潔車輛，做新北市清潔隊的最佳後盾。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局今（15日）舉辦「2025年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜向全體清潔夥伴致上敬意。他表示，正是因為清潔隊員在第一線付出，新北市才能連續多年成為全國最乾淨的城市。為全力支持清潔工作，市府自2026年起，分四年新增227名清潔隊員、添購88輛清潔車輛，總投入超過5億元經費，做新北市清潔隊的最佳後盾，讓每位夥伴都能在更安全、舒適的環境中工作。

侯友宜表示，清潔隊員的工作是維繫城市運轉的關鍵力量。無論酷暑或颱風天，大家總是堅守崗位，努力維持市容整潔。近年來，隨著垃圾量增加、作業負擔加重，市府持續調整人力配置與車輛更新，逐步汰換老舊設備，並推動多項照顧措施，包括春節慰問金、夜點費、駕駛安全獎金及清潔獎金等。此外，也調升文康活動經費，提供第二套GORE-TEX等級防水透氣衣，讓配備及福利有感升級。

▲從人力到健康福利全面加碼 侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市環保局15日舉辦「2025年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，侯友宜向全體清潔夥伴致上敬意。

為守護同仁健康，侯友宜宣布，健康檢查補助將提升至5,000元，並全台首創增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目。他指出，清潔工作長期接觸灰塵與髒污，優化健檢項目是守護同仁最實際的方式，能有效把關清潔隊員的身體健康。

本次隊員節活動以「環保大特務 新北HOLD得住」為主題，並透過「環保創意競賽」展現出清潔隊員平日工作的樣貌。侯友宜說，新北市乾淨整潔的市容是清潔隊員堅守崗位的成果。市府持續更新設備、補充人力，把同仁健康照護放第一，與清潔隊攜手打造更乾淨、宜居、健康的新北市。

▲從人力到健康福利全面加碼 侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜宣布，健康檢查補助將提升至5,000元，並全台首創增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，把關清潔隊員的身體健康。

新北市政府水利局參加2025年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，獲得特優殊榮，不僅彰顯市府對施工安全的高度重視，也展現承攬廠商在安全執行上的專業能力，今（15日）市政會議中，由水利局長宋德仁率隊將優異成果，獻給市長侯友宜。

