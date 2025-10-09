新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

▲新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息，脫困後，提供食物補充體力。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區日前出現驚險一幕！一隻鼬獾疑似為了捕食玻璃罐內的昆蟲，不慎將頭部深陷罐中、動彈不得，不但跌跌撞撞四處亂竄，還因空間狹窄導致呼吸困難、痛苦掙扎。民眾見狀後，立即通報新北市動保護處，動保人員趕抵現場，迅速將鼬獾送至動保處毛寶貝醫療中心救治。

獸醫師黃仲煜接手後發現，鼬獾頭部緊緊卡死在玻璃罐中，若強行拉扯恐造成二次傷害。為安全起見，他先替鼬獾施打麻醉，待其進入安穩狀態後，再小心翼翼地取下玻璃罐。經過細心處理，鼬獾終於脫困重獲自由。

▲鼬獾頭部卡在玻璃罐中。

進一步檢查顯示，鼬獾除因長時間受困導致飢餓與虛弱外，並無明顯外傷。醫療團隊在牠甦醒後，先提供食物補充體力，待健康恢復良好，再施打狂犬病疫苗，由動保人員帶回原棲地野放。

黃仲煜表示，鼬獾是台灣常見的野生動物，屬食肉目鼬科，外型與貂相似，主要以昆蟲、果實與小型動物為食，性情機警、夜間活動頻繁，是維護生態平衡的重要成員。不過，他也提醒，鼬獾是台灣狂犬病的重要宿主之一，近年確診病例多集中於野生鼬獾，民眾應避免過度接觸，以降低感染風險。

動保處長楊淑方呼籲，民眾應妥善處理玻璃瓶罐及各類廢棄物，避免造成野生動物誤食或受困；切勿任意接觸或飼養鼬獾。若不慎遭咬傷或抓傷，務必立即以肥皂與清水徹底清洗傷口，並盡速就醫評估是否需接種狂犬病疫苗。若發現受困或受傷的野生動物，請即刻通報動保處或相關單位，由專業人員協助處理，確保人畜安全與生態共存。