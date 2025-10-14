新北浮洲福德宮行善助弱勢　劉和然贈匾感謝善行義舉

▲新北市副市長劉和然特別代表侯市長贈匾「福佑蒼生」。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（14日）上午前往板橋「浮洲福德宮」參拜祈福，祈求新北市政順利推行、市民安居樂業。為感謝廟方長年投入公益與社會服務，劉副市長特別代表侯市長贈匾「福佑蒼生」，表達市府對廟方善行義舉的敬意與感謝。

劉和然表示，浮洲福德宮多年來秉持「照顧弱勢、推動社福」的精神，是地方穩定社會的重要力量。廟方不僅長期舉辦義剪、心靈講座、老人共餐等活動，關懷社區長輩與弱勢族群，更連續多年榮獲新北市績優宗教團體「老人共餐類」表揚，實為宗教服務社會的典範。

劉和然強調，新北市65歲以上長者已達79萬人，正式邁入超高齡社會，社會福利與照顧措施的重要性與日俱增。浮洲福德宮更以實際行動回應社會需求，2024年4月更捐贈兩台復康巴士，協助行動不便者往來就醫與外出，讓宗教信仰成為連結照顧與幸福的力量。

浮洲福德宮自清末以來即為板橋大浮洲地區的信仰重心。早年居民以種甘蔗維生，敬奉大觀路旁老榕樹下的「中洲土地公」。1972年在信眾倡議與地主捐地下正式建廟，成為地方信仰依歸。其後陸續興建聯合活動中心、推動廟宇改建，並秉持宗教濟世精神，持續關懷弱勢、服務社區。

民政局長林耀長表示，浮洲福德宮不僅是信仰的中心，更是社區的溫暖守護者。多年來，秉持以善為本的精神，積極投入社福服務，捐贈復康巴士、推動老人共餐，讓長者能安心外出。市府將持續與宗教團體攜手，凝聚更多善的力量，讓新北成為人人有愛、處處有溫暖的幸福城市。