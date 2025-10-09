紀錄片見證湳仔溝重生　侯友宜：城市已「從掩鼻到微笑」

▲侯友宜與小小志工及與會來賓合影。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局今（9日）舉辦「世界河川日 重回湳仔溝」活動，市長侯友宜與市民一同回到這條「母親之河」。活動透過紀錄片回顧湳仔溝從曾被譏為「黑龍江」的惡臭水溝，自侯市長上任後加速整治，現已蛻變為兼具防洪與生態功能的都市生態廊道。

侯友宜表示，湳仔溝的改變如同城市心臟重新跳動的節奏。從過去人人避之唯恐不及，到如今魚群悠游、翠鳥俯衝，甚至成為居民散步、駐足的風景線，他形容這是一場「從掩鼻到微笑」的城市華麗轉身。他強調，幸福不是遙遠的藍圖，而是市民走在溪邊就能感受到自然與城市共生的溫度。

▲侯友宜與水利局長宋德仁一同完成水願牆儀式象徵活水引入湳仔溝。

水利局長宋德仁指出，市府近年積極推動水環境治理，包括設置污水截流專管，每日減少4萬CMD污水排放；利用礫間淨化設施每日處理1.2萬CMD污水；拆除老舊攔水堰並啟動抽水站預抽機制，為板橋都市區新增15萬立方公尺（約60座標準泳池）的滯洪空間，大幅提升防洪韌性並透過子溝底泥固化，營造友善生態環境。

宋德仁補充，湳仔溝生態回歸令人振奮。翠鳥、臺灣藍鵲等指標性物種再次棲息，今年二月驚喜發現冬候鳥花嘴鴨北返前入住，九月更記錄到烏魚現蹤，至今累計發現超過304種物種，展現河川再生的強大力量。

▲水利局長宋德仁與大家分享湳仔溝整治經過。

板橋區湳興里洪里長表示，湳仔溝的改變，從過去人人避而遠之的臭水溝，到如今居民能駐足欣賞生態美景，看到魚群與鳥類自由活動，非常令人感動。她特別提到，社區巡守隊也長期維護周邊的環境，大家一起用行動守護這條美麗河廊。

今年「世界河川日」邁入第20週年，由河川倡議者馬克．安傑洛於2005年發起，並獲聯合國支持，已成為全球最大河川慶典。2025年活動遍布各洲，涵蓋清理、文化、教育及藝術等多元形式，呼籲全民守護水環境。其中，新北市湳仔溝獲納入國際活動案例，並以「都市河川復甦」為典範。水利局未來將持續推動流域治理，提升水質與生態，讓市民安心並共享美麗河川。

▲湳仔溝整治完成後綠意盎然，成為都市中的一條綠色廊道。