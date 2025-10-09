　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Global Mall歡慶20週年　首波週年慶回饋最高30%

▲▼ 週年慶,GlobalMall,HelloKitty,優惠,限定活動,新北,中和,環球購物中心。（圖／Global Mall提供）

▲Global Mall周年慶10/9登場！主打滿額贈回饋最高30%，滿3,000送900元，再推Hello Kitty限定活動與會員聯名禮，萌趣加值回饋滿滿。

圖、文／Global Mall提供

Global Mall自10月9日起推出首波周年慶檔期，主打「滿額贈回饋最高30%」，推出滿3,000最高送900元，更攜手全球超人氣角色 Hello Kitty 打造限定活動與會員聯名禮。適逢雙十國慶連假，不僅祭出多重購物回饋，從美妝、服飾到家電優惠齊發，更集結餐飲美食與拍照打卡亮點，預期將掀起新一波消費熱潮。

▲▼ 週年慶,GlobalMall,HelloKitty,優惠,限定活動,新北,中和,環球購物中心。（圖／Global Mall提供）

週年慶多重優惠開跑　回饋最高30% 首筆消費滿3,000元最高送價值900元
Global Mall週年慶祭出超值多重回饋，首波「滿額贈最高回饋30%」，會員於於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店當日單筆消費滿3,000元送500元電子商品禮券 (含200元Online購物金 )，刷GMpay再送100元電子商品禮券，刷聯名卡消費當日累計滿3,000元送200元電子商品禮券，再加上首度聯名卡綁定GMpay消費滿1,000再送100元電子商品禮券，因此首筆消費滿3,000元最高送價值900元，回饋高達30%。首五日更是加碼刷聯名卡當日累計滿10,000元再送500元電子商品禮券。另新北中和針對化妝品、香氛、內衣，推出當日單筆滿2,000元送200元電子商品禮券，以及指定家電、健康器材專門店當日單筆消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券，刷指定銀行信用卡還可享滿額分12期0手續費。除了滿額贈，還加碼點數放大抵，10月9日至13日會員於全台八店指定專門店單筆消費滿100元即可享點數放大抵優惠，會員扣環球點數100點可折抵50元。

▲▼ 週年慶,GlobalMall,HelloKitty,優惠,限定活動,新北,中和,環球購物中心。（圖／Global Mall提供）

20大品牌優惠齊發　餐飲同步開吃
週年慶集結20大品牌聯合慶生，推出獨家商品與限量優惠。新北中和運動品牌推出明星鞋款獨家優惠價與滿額贈後背包或折疊收納車等；3C品牌主打手機現折再送氣炸鍋；家電居家品牌同步祭出洗地機吸塵器、空氣清淨機等獨家限量超值優惠。除此之外還有必搶的2折起排隊商品，包括休閒服飾、鞋款，而寢具及廚房鍋具用品更推出第2件0元。美妝保養區同樣不手軟，推出年度最強組合與會員獨享價。除了購物滿滿回饋，餐飲品牌也加入同慶行列！10月10日國慶日限定推出「會員限定20元美食」，會員於指定餐飲櫃位消費即可用20元加價享套餐；另於週年慶期間也推出「雙人套餐200元」活動，無論是約會、家庭聚餐或連假出遊都能輕鬆享受優惠美食。

Hello Kitty會員禮　巨型氣球打卡點萌翻全台
Global Mall 20週年慶攜手全球最具人氣的Hello Kitty推出一系列限定活動。週年慶會員禮以Hello Kitty生活實用小物為主，包含保溫杯、陶瓷碗盤、方形碟、束口袋等，消費滿額或扣點即可兌換，雙十連假還有限定隨手杯。全台八店規劃Hello Kitty拍照打卡點，新北中和打造高達三米的Hello Kitty巨型氣球，結合20週年慶生日蛋糕設計，成為最大亮點；其他分店則依特色規劃不同主題，從浪漫甜美到繽紛童趣，吸引民眾收集全台打卡照。

▲▼ 週年慶,GlobalMall,HelloKitty,優惠,限定活動,新北,中和,環球購物中心。（圖／Global Mall提供）

歡慶20週年　10月10日會員之夜
Global Mall歡慶20週年，10月10日將於新北中和舉辦「20週年會員之夜」，活動現場結合音樂、潮流與娛樂，邀請人氣女團AKB48 TEAM TP現場演出，帶來今年最新單曲；現場還有Hello Kitty 360度全景環繞攝影Photo Booth、K-POP街舞快閃及親子互動馬戲秀等多重亮點，讓會員盡情沉浸於慶祝氛圍中。會員當日可享多重回饋，憑券兌換500甜推薦店家MANO MANO 20週年客製化馬卡龍，單筆消費滿3000元享點數20倍送，另外當天只要在館內單筆消費滿1,000元，即有機會抽中日本人氣賞楓行程。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Global Mall歡慶20週年　首波週年慶回饋最高30%

Global Mall歡慶20週年　首波週年慶回饋最高30%

